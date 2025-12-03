Радев да свика КСНС заради бюджета и ''незаконното влизане'' в еврозоната, иска ''Възраждане''

"Възраждане" ще поискат от президента да свика Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) заради "ситуацията около бюджета и незаконното влизане на България в еврозоната".
В кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в парламента. Според него се намираме в безпрецедентна ситуация - това е първият бюджет, който се оттегля и първия бюджет в евро.
Посочи, че Европейската централна банка (ЕЦБ), както и Европейската комисия (ЕК) са изразили опасения за стария бюджет. "Не виждаме с какво новият проектобюджет ще бъде по-различен от стария", коментира Костадин Костадинов.
По думите му ще е трудно бюджетът да се приеме в рамките на 2025 г. Костадинов е на мнение, че влизането в еврозоната трябва да бъде отложено.
"Това правителство не трябва да продължава да ръководи страната. Смятаме го за незаконно и нелегитимно и трябва да има избори, вот на недоверие трябва да бъде внесен", каза Костадинов.
Попитан дали "Възраждане" ще подкрепят ли вота на недоверие на "Продължаваме промяната" Костадинов каза:
"Ако вотът е за цялостна политика и не мине, следващите 6 месеца не може да бъде внесен друг, а има десетки доводи, по които да се поиска вот на недоверие. Нека не бетонират правителството за следващите шест месеца."
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.
