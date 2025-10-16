Радев: Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта (обновена)

"Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта. Това нелегитимно, и мога да кажа антидемократично действие, се извършва пред очите на хората, но не и със съгласието на избирателите. Включително хората от ГЕРБ, които не са гласували за партията на Пеевски. Трябва най-накрая да разберат, че избирателите не са крепост".

Това заяви президентът Румен Радев пред Паметника на българския летец в София, където участва в отбелязването на Празника на авиацията и Българските военновъздушни сили.

Никой не си е позволявал подобно унизително отношение към премиер и никой не е свеждал председател на Народното събрание до плод и зеленчук, коментира Радев.

"И целият този моноспектакъл бе триумф на ненормалността на българската политика", каза държавният глава.

По думите му властта не е в институциите, а "в двама души, които си я разменят". Това не може да продължава повече, заяви Радев.

По отношение на личната си охрана Радев заяви, че не може да се откаже от нея по закон. Понятия като дълг, отговорност и солидарност не са празни понятия, допълни той.

"Когато приемат закон, с който принуждават хора да вършат държавна работа с лични автомобили - аз ще бъда солидарен с тези хора и ще пътувам със своя личен автомобил", заяви Радев.

Според президента управляващите приемат закони, които "разграждат държавността". Призова ги да "слязат от лимузините и да вършат служебна работа с лични автомобили".

Така някои от тях най-сетне ще се запознаят със своите избиратели, допълни президентът.

Румен Радев отново призова Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) да изпълнява коректно задълженията си, като изпраща еднаква по обем писмена информация към президента, премиера и председателя на Народното събрание.

Той очаква дебатите в пленарна зала по промените в Закона за ДАНС, преди да реши дали да пита Конституционния съд.

"Нека минат дебатите в пленарна зала, изобщо ако стигнат до дебати по закона за ДАНС и тогава ще взема решение. Проблемът е в неформалната информация, която тече от ДАНС към определени лидери на партии и политици. За мен това не е нормално и ДАНС трябва да си влезе точно в задълженията да изпраща еднаква по обем писмена информация към президент, към министър-председател, към председател на Народното събрание", коментира държавният глава, предаде БНР.

Промените предвиждат по предложение на правителството Народното събрание да избира председателя на ДАНС. Преди дни президентът наложи вето на промените. Предстои парламентът трябва да се произнесе по ветото, но вече 2 дни не събира кворум.

Ето какво още написа президентът Румен Радев на профила си във Фейсбук: