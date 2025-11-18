''Работещите българи ще плащат много повече, за да може ''Новото начало'' и присъдружните му партии да харчат за бухалки''

Управляващите, несъобразявайки се с мнението на работодателите, приеха най-пагубния бюджет в новата история на България, каза след заседанието на бюджетна комисия лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в парламента.

На заседанието бяха одобрени на първо четене проектобюджетите на държавата, ДОО и НЗОК за 2026 година.

"Това е най-голямото увеличение на данъци от 1996 г. насам, от времето на Жан Виденов; бюджет, който увеличава разходите драматично, без това да са минималните работни заплати, пенсиите или разходите за отбрана. Тези три разхода са една четвърт от увеличението на разходите, другите три четвърти отиват в касички и в увеличение на разходите за бухалки", заяви бившият финансов министър пред журналисти.

По думите му бюджетът е изключително пагубен. Василев цитира "ДПС - Ново начало", според които проектобюджетът за 2026 г. поставя нова рамка на публичните финанси в България.

"Те искат да харчат 45 процента от БВП вместо 40, колкото сме харчили до момента, и съответно да започне поетапно вдигане на данъците - тази година вдигнаха осигуровките с 2 процента и данък дивидент, догодина се готвят да въведат прогресивен данък, след това се готвят да вдигнат корпоративния данък и де факто да започнат да вдигат данъчната тежест на всички работещи българи, на всички фирми в България, за да си имат да си харчат", заяви Асен Василев.

Според него това е абсолютно недопустимо. Посочи, че ПП-ДБ в нито една от миналите три години - 2022, 2023, 2024 г. ние са си позволили да вдигат данъци, като същевременно са запазили данъчно-осигурителен модел, който работи от 2008 г. насам.

"Ако се позволи това да продължи - този бюджет да мине в този му вид, всички български граждани, които работят и плащат данъци, ще плащат много повече, за да може „Новото начало" и техните присъдружни партии да си имат да си харчат - било за капиталови разходи, било за бухалки", каза още Асен Василев.