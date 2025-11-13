Промени в закона за МВР, бодикамерите остават

Националните власти ще могат да искат от доставчиците на хостинг услуги да премахват терористично съдържание или да блокират достъп дои подобни сайтове, реши парламентът.

Депутатите одобриха само един от четири текста за промени в закона за МВР. Четирите текста бяха разгледани на първо четене, като минаха само предложенията на Министерския съвет. Мнозинството отхвърли трите законопроекта на "Продължаваме промяната-Демократична България".

Какво отхвърли пленарната зала

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов и депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров предлагаха базата за изчисляване на заплатите на полицаите да бъде съобразена със средната работна заплата за съответната административна област.

Други предложения на Божидар Божанов и група народни представители бяха свързани с разходите за охрана на „Метрополитен – София“. В законопроекта е записано те да бъдат поети от бюджета на МВР, като по този начин се облекчи натоварването върху Столична община и се гарантира устойчивост на охранителните дейности.

Отхвърлен беше и законопроектът за изменение на Закона за МВР, внесен от Ивайло Мирчев (ПП-ДБ) и група народни представители, който целеше да регламентира носенето на бодикамери от служителите на МВР. С промените се предлагаше също моторните превозни средства, които ползват специален режим на движение, да се оборудват с видеорегистратори, включително и автомобилите на Националната служба за охрана.

Дебатът

3аконопроектите на ПП-ДБ бяха най-критикувани в частта с промени във възнагражденията на униформените, поемането на охраната на столичното метро и текстове за въвеждането на бодикамери.

Маноил Манев от ГЕРБ подчерта, че намеренията, представени от вносителя Божидар Божанов от ДБ не отговарят на текстовете. Той посочи, че искането им за видео регистрация и бодикамери е "министърът на вътрешните работи да изготви наредба, с която да се ползват". По думите на Манев има такъв действащ документ и в момента. Той не одобри и предложението на ПП-ДБ за заплатите в МВР.

Цвета Рангелова от "Възраждане" също не одобри формулата на ДБ за работните заплати.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов посочи, че в райони с много ниска средна заплата като Видин и Силистра служителите в МВР ставали най-високоплатените в малък град.

Според ГЕРБ предложението метрото да се охранява от органите на МВР противоречи на първия законопроект – от една страна, ПП–ДБ искат да се намалят средствата за полицията, а от друга – с втория законопроект предлагат да се увеличи щатната численост, тъй като самото МВР е посочило, че няма достатъчно служители.

Божанов посочи, че имало и други обекти, които често се охраняват от МВР - като летища и жп възли.

"Дружества разчитат на охрана от МВР. Парите ще минават по бюджетен ред - не през столичната община, а директно към МВР", каза депутатът.

Христо Гаджев от ГЕРБ също взе думата, като посочи, че според него Столична община се опитва да плаща през бюджета нещо, което трябва да поеме. Той обаче обеща да подкрепи законопроекта за персоналните бодикамери с условието, че преди второ четене ще има много корекции.

Според депутата от ГЕРБ ПП-ДБ предвиждат дисциплинарно уволнение на човек, ако му падне батерията на камерата. Той видя в текстовете "целенасочено унижение към МВР".

Калин Стоянов от "ДПС-Ново начало" заяви, че столичната община дължи 18 милиона на МВР за охраната на метрополитена.



"Кметът на София, на ПП-ДБ, се е овъртял в проблеми, в схеми, в невъзможност да управлява столицата и точно по тази причина прави опит непремерен да прехвърли изцяло охраната на метрото към МВР. От март до момента столичната община дължи 18 млн. на МВР за охрана на метростанциите и въпреки че тези пари не са платени, служителите на МВР изпълняват своите задължения и охраняват метрополитена", заяви Стоянов.