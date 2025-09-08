Президентът: Модернизацията на Българската армия допринася за колективната отбрана на НАТО

В условията на влошена среда на сигурност модернизацията на Българската армия допринася за укрепването на колективната отбрана на НАТО в целия регион, заяви държавният глава Румен Радев на среща в президентската институция със заместник-генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска, която е на посещение в България.
Радев изтъкна значението на проектите за обновяване на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили и подчерта амбициите на България за пълноценно участие на националната отбранителна индустрия и научните институти в този процес. Той отбеляза и ролята на редица по-малки по бюджет, но стратегически важни проекти, които развиват съвременни отбранителни способности.
Сред обсъдените теми бе и увеличаването на дела от БВП, предназначен за отбрана, както и инвестициите в сигурността от страните членки на НАТО.
Президентът призова за по-тясно сътрудничество между държавите още на етапа на разработване и внедряване на ново въоръжение, за да се избегне разделението между производители и консуматори на отбранителни продукти в алианса.
„Свързаността между страните в Югоизточна Европа е важна не само за икономическото развитие, но е и фактор на колективната сигурност на НАТО в региона“, подчерта президентът по време на срещата и акцентира върху ключовото значение на европейския транспортен коридор №8, чието изграждане ще свърже Адриатическо и Черно море.
Срещата засегна и ситуацията в Украйна, рисковете за международния мир и сигурност, както и международните инициативи за прекратяване на военните действия чрез дипломация.
Радмила Шекеринска е на посещение в България, като се срещна с премиера Росен Желязков, посети учението за управление при извънредни ситуации "България 2025" на летището в Ерден, община Бойчиновци, и изнесе лекция в Централния военен клуб.
