Премиерът Желязков няма гръбнак. Неговият гръбнак е Делян Пеевски, твърди Атанас Атанасов

Премиерът Росен Желязков няма политически гръбнак, неговият политически гръбнак се нарича Делян Пеевски. Въпреки участието на БСП и ИТН в управляващата коалиция, властта е в ГЕРБ и ДПС-Ново начало, а останалите две политически сили само подписват, което им се предлага.

Констатацията направи съпредседателят на "Демократична България" Атанас Атанасов пред БНР.

Според него в момента държавата функционира в състояние на узурпирана репресивна власт, за да бъде тя използване срещу опозицията и неудобните. Най-яркият пример за това е разправата с кмета на Варна Благомир Коцев.

"Тъй като изпълняващите функциите главен прокурор, председател на ДАНС, председател на КПК обслужват управляващите и не могат да се споразумеят с президента за равноотдалечени фигури на тези позиции, управляващите прибягват към инструмента, който имат с наличното мнозинство - с изменение на законодателството да узаконят на тези позиции лица, които са им удобни, и вече да бъдат титуляри, а не и.ф.", добави той.

По думите му, когато се предлага мнозинството в парламента да избира председателите на репресивните структури, принципите са изискване за политическата неутралност на тези лица. Те вече са ненужни, защото не може да бъде политически неутрален човек, който го избира политическото мнозинство в парламента, а "по същия начин управляващите си наредиха техни хора във всички регулатори", изтъкна Атанасов.

Опозицията в 51-ото Народно събрание има своите геополитически противоречия по оста изток - запад, но по темата за правосъдието и вътрешния ред е на едно мнение, подчерта той.

ДСБ не са били информирани за акцията на ПП пред парламента в деня на вота на недоверие, съобщи още Атанасов.

"След два мандата на Румен Радев, който е твърд привърженик на руските интереси, България има нужда от президент, който да е твърд привърженик на евроатлантическите ѝ интереси", подчерта Атанасов и уточни, че предложението на ДСБ е да бъдат проведени предварителни избори за цялата демократична общност. "Ние като твърда опозиция на това управление на мандатоносителя ГЕРБ няма как да си сътрудничим с тях за обща кандидатура за президент. Има обаче един белег, по който би могло да се търси сътрудничество - това е геополитическата ориентация. Но другото е битката с корупцията, а тук имаме много тежки разминавания. Така че аз не виждам на този етап как можем да си сътрудничим", изтъкна още генералът.

Във връзка с предстоящия вот на недоверие, готвен от "Възраждане", по темата за безводието в страната, Атанасов заяви: