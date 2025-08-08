Премиерът ще има съветник по почтеността за ЧНГ

OFFNews 08 август 2025 в 13:39 858 0
Премиерът Росен Желязков

Снимка БГНЕС/архив
Премиерът Росен Желязков

Съветник по почтеността ще бъде част от политическия кабинет на премиера Росен Желязков. 

Това е предвидено в Кодекса за поведение на лицата, заемащи публични длъжности в изпълнителна власт, и е част от предвидените за приемане законопроекти до края на година, съобщи bTV. 

За подготвяния Кодекс се разбра от подробната законодателна програма за периода юли-декември, приета от Министерския съвет вчера.

Кодексът трябва да бъде създаден и приет до декември. Ще бъдат записани ясни насоки относно конфликтите на интереси, контактите с трети страни, подаръци и други облаги, допълнителни дейности, договори с държавни органи. Предвижда се и надзорен механизъм, както и санкции, които на този етап не се посочват. Кодексът ще бъде приет и в отговор на препоръките от Доклада за България на Групата на държавите, борещи се срещу корупцията.

Сега в политическия кабинет на Желязков са вицепремиерите Атанас Зафиров, Гроздан Караджов и Томислав Дончев, и.д. началникът на кабинета Никола Николов и парламентарният секретар Мария Стоянова, припомня Сега.  

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Подкрепете канала на OFFNews!