Премиерът ще има съветник по почтеността за ЧНГ

Съветник по почтеността ще бъде част от политическия кабинет на премиера Росен Желязков.

Това е предвидено в Кодекса за поведение на лицата, заемащи публични длъжности в изпълнителна власт, и е част от предвидените за приемане законопроекти до края на година, съобщи bTV.

За подготвяния Кодекс се разбра от подробната законодателна програма за периода юли-декември, приета от Министерския съвет вчера.

Кодексът трябва да бъде създаден и приет до декември. Ще бъдат записани ясни насоки относно конфликтите на интереси, контактите с трети страни, подаръци и други облаги, допълнителни дейности, договори с държавни органи. Предвижда се и надзорен механизъм, както и санкции, които на този етап не се посочват. Кодексът ще бъде приет и в отговор на препоръките от Доклада за България на Групата на държавите, борещи се срещу корупцията.

Сега в политическия кабинет на Желязков са вицепремиерите Атанас Зафиров, Гроздан Караджов и Томислав Дончев, и.д. началникът на кабинета Никола Николов и парламентарният секретар Мария Стоянова, припомня Сега.