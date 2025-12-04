Правописната грешка в транспаранта на ''Възраждане'' била умишлена провокация

Вчера по време на дебатите за референдум за еврото, поискан от президента Радев, парламентарната група на "Възраждане" издигна транспарант с правописна грешка в пленарната зала.

Надписът гласеше: "Реферерендум за лева! Не на еврото".

След като вчера в социалните мрежи последва лавина от шеги и подигравки с куриозната случка. Днес от "Възраждане" заявиха, че целта е била отново да се отвори темата в обществото.

"В дългите почивки на изчакване на техен представител, по идея на "Движение 23", с които „Възраждане” подписа партньорство преди няколко месеца, беше проведена артистична провокация. Артистичен транспарант привлече вниманието на всички - от най-апатичните до най-върлите привърженици на еврото", заявяват от партията на Костадин Костадинов.

Според "Възраждане" тяхната акция с транспаранта е вкарала темата за референдума в много медии и е "предизвикала фурор в социалните мрежи".

"Жалко е, че в българската медийна среда е необходимо да бъде създадена провокация, за да се заговори за общественозначима тема - като запазване на българския лев", казват още от "Възраждане".