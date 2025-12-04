Правописната грешка в транспаранта на ''Възраждане'' била умишлена провокация

Целта била отново да се отвори темата за еврото

Ружа Райчева 04 декември 2025 в 11:17 2328 4

Снимка БГНЕС/Стефан Василев
"Възраждане" издигнаха транспарант с грешка

Вчера по време на дебатите за референдум за еврото, поискан от президента Радев, парламентарната група на "Възраждане" издигна транспарант с правописна грешка в пленарната зала.

Надписът гласеше: "Реферерендум за лева! Не на еврото". 

След като вчера в социалните мрежи последва лавина от шеги и подигравки с куриозната случка. Днес от "Възраждане" заявиха, че целта е била отново да се отвори темата в обществото.

"В дългите почивки на изчакване на техен представител, по идея на "Движение 23", с които „Възраждане” подписа партньорство преди няколко месеца, беше проведена артистична провокация. Артистичен транспарант привлече вниманието на всички - от най-апатичните до най-върлите привърженици на еврото", заявяват от партията на Костадин Костадинов. 

Според "Възраждане" тяхната акция с транспаранта е вкарала темата за референдума в много медии и е "предизвикала фурор в социалните мрежи".

"Жалко е, че в българската медийна среда е необходимо да бъде създадена провокация, за да се заговори за общественозначима тема - като запазване на българския лев", казват още от "Възраждане".

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Коментари
    6764

    4

    GB

    04.12 2025 в 12:51

    -0
    +0
    "Днес от "Възраждане" заявиха, че целта е била отново да се отвори темата в обществото"


    Първо,
    обществено значимата тема колко да е обществено значима, щом има нужда да се привлича вниманието на обществото от депутати, а не от обществото, за което била значима... уж!?!
    Или, пропагандното депутатско поведение в разтъпква, че обществото да се сети...

    Второ,
    неумел опит за привличане на вниманието. Всички отново видяхме каква неграмотност се шири в редиците на уж възрожденците.
    Каква ирония!
    Неграмотните щели да просвещават обществото!

    3920

    3

    Constanza

    04.12 2025 в 11:40

    -0
    +10
    Наистина стана дискусия, само че не за лева.

    2970

    2

    Джендо Джедев

    04.12 2025 в 11:20

    -0
    +15
    Абе не е важно само да си известен, важното е с какво си известен. Ако е с правописна грешка - айде, нема нужда! :D А тия павиани, освен с тъпотии, няма с какво друго да станат известни.

    3153

    1

    user4eto

    04.12 2025 в 11:19

    -0
    +9
    Малоумници.
    "Ти ли беше?"
    "Вратата скръцна ..."

     
