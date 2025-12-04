Правописната грешка в транспаранта на ''Възраждане'' била умишлена провокация

Вчера по време на дебатите за референдум за еврото, поискан от президента Радев, парламентарната група на "Възраждане" издигна транспарант с правописна грешка в пленарната зала.
Надписът гласеше: "Реферерендум за лева! Не на еврото".
След като вчера в социалните мрежи последва лавина от шеги и подигравки с куриозната случка. Днес от "Възраждане" заявиха, че целта е била отново да се отвори темата в обществото.
"В дългите почивки на изчакване на техен представител, по идея на "Движение 23", с които „Възраждане” подписа партньорство преди няколко месеца, беше проведена артистична провокация. Артистичен транспарант привлече вниманието на всички - от най-апатичните до най-върлите привърженици на еврото", заявяват от партията на Костадин Костадинов.
Според "Възраждане" тяхната акция с транспаранта е вкарала темата за референдума в много медии и е "предизвикала фурор в социалните мрежи".
"Жалко е, че в българската медийна среда е необходимо да бъде създадена провокация, за да се заговори за общественозначима тема - като запазване на българския лев", казват още от "Възраждане".
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
6764
4
04.12 2025 в 12:51
Първо,
обществено значимата тема колко да е обществено значима, щом има нужда да се привлича вниманието на обществото от депутати, а не от обществото, за което била значима... уж!?!
Или, пропагандното депутатско поведение в разтъпква, че обществото да се сети...
Второ,
неумел опит за привличане на вниманието. Всички отново видяхме каква неграмотност се шири в редиците на уж възрожденците.
Каква ирония!
Неграмотните щели да просвещават обществото!
3920
3
04.12 2025 в 11:40
2970
2
04.12 2025 в 11:20
3153
1
04.12 2025 в 11:19
"Ти ли беше?"
"Вратата скръцна ..."
За танго са нужни двама - Тръмп не е особен оптимист след срещата Путин - Уиткоф
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)