Правителството в спор с Радев за продажбата на държавни имоти

Правителствената информационна служба излезе със съобщение, адресирано до "тези, които тепърва започват и онези които продължават политически да злоупотребяват с Програмата за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия".

Правителството на Пеевски и Борисов стяга най-големия грабеж от 90-те години насам – готви се да разпродава 4400 държавни имота. Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата – така една грешка води до друга грешка. От това ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи и пострада природата, заяви в неделя сутринта президентът Румен Радев. Той съобщи, че връща за ново обсъждане в Народното събрание промените в Закона за държавната собственост, които по думите му неслучайно са прокарани в навечерието на отпуските.

Според пресслужбата на МС в момента се наблюдава "злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство".

Програмата за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия е приета на 08.05.2025 г. "Основна задача на Програмата е да систематизира държавни имоти с отпаднала необходимост, при управлението на които се акумулират загуби, изразяваща се в ангажирането на средства за опазването и поддържането им, както и в липса на приходи. Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство, Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да одобри Програмата" - заявиха от правителствената информационна служба.

От пресслужбата публикуваха и пълния текст на писмото, изпратено до Народното събрание: