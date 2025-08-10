Радев: Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът разпродава държавата

OFFNews 10 август 2025 в 09:24
Президентът Румен Радев

Снимка БГНЕС
Румен Радев

Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Това заяви президентът Румен Радев пред БТА във Варна, където присъства на церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2025 на Висшето военноморско училище.

„Правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти – някои по Черноморието, други по държавната граница. Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам. Това са 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските“, коментира президентът.

Една грешка води до друга грешка. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи, ще пострада и природата. Затова наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят, каза още Радев.

    3055

    8

    helper68

    10.08 2025 в 11:35

    -0
    +0
    ''Грехче'', време им е да си ходят с ''дргарката'' йотова..

    19658

    7

    voododoll

    10.08 2025 в 10:58

    -0
    +11
    Нещо за милиардите дето наливаме на Боташ нема ли да каже?

    542

    6

    Октим

    10.08 2025 в 10:43

    -0
    +11
    Лошото е, че по рождение на теб са ти "изпразнени" кратуната, сърцето и душата, ако случайно някога си имал последните две!?

    18134

    5

    Кумулонимбус

    10.08 2025 в 10:36

    -0
    +8
    Досвидание, чорап мръсен!

    4818

    4

    Koel

    10.08 2025 в 10:29

    -0
    +7
    Нагляр рашистки.

    3141

    3

    1215

    10.08 2025 в 10:08

    -0
    +17
    Никога не съм допускал ,че такъв откровен тъпанар ще е начело на държавата. Но до там сме се докарали ,заради масовата политическа неграмотност/ и не само политическа/.

    2973

    2

    Johnny B Goode

    10.08 2025 в 09:59

    -0
    +14
    Затвори си мръсната руска уста бе, каун.

    3550

    1

    pr07ecH70r

    10.08 2025 в 09:51

    -0
    +17
    Изпразнило ти е главата комсомолец Доби!
     
