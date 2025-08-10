Радев: Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът разпродава държавата

Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Това заяви президентът Румен Радев пред БТА във Варна, където присъства на церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2025 на Висшето военноморско училище.

„Правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти – някои по Черноморието, други по държавната граница. Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам. Това са 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските“, коментира президентът.

Една грешка води до друга грешка. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи, ще пострада и природата. Затова наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят, каза още Радев.