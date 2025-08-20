Правителството предлага на президента да преназначи Емил Тонев за шеф на НСО

Правителството предлага на президента Румен Радев да преназначи генерал-майор Емил Тонев за шеф на НСО. Това заяви премиерът Росен Желязков преди началото на днешното правителствено заседание.

Желязков посочи, че е внесъл предложение в Министерския съвет за преназначаване на ген. Тонев за шеф на НСО за нов период. По думите му това съгласие е искано от президента Румен Радев и част от процедурата за съгласуване.

"Министерски съветще изпълни този ангажимент, защото е воден от разбирането, че трябва да партнира на останалите институции по отношение на конституционно установените задължения", каза Росен Желязков.

Той посочи, че относно назначенията на главният секретар на МВР, шеф на ДАНС и посланици месеци наред съгласувателни писма на правителството не получават друг коментар от Президентството, освен че това ще бъде разгледано по-натътък.

Желязков бе категоричен, че Министерският съвет няма да поиска законодателни промени за назначаването им, въпреки че може да го направи, за да не нарушава междуинституционалния баланс.

Премиерът припомни, че в тези служби в момента има временно изпълняващи функции.

"Без да влизаме в конституционните правомощия на държавния глава, но парламентът да се произнесе дали правовия ред може да търпи липсата на титуляри и временно

изпълнение да се превърне не във временно, а в правило", каза Желязков.

Ген. Тонев бе назначен за началник на НСО през юли 2020 г. и мандатът му е изтекъл.