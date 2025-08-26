Правителството предлага Мирослав Рашков за главсек на МВР

Мирослав Рашков е предложението на правителството за главен секретар на МВР. Това съобщи премиерът Росен Желязков пред журналисти.

Утре предложението официално ще бъде гласувано и предадено на президента.

Министрите ще одобрят и предложенията за посланици, каза министър-председателят. Той не е съгласен, че процедурата се бави, както обяви президентът Румен Радев вчера.

Мирослав Рашков и в момента изпълнява функциите на главсек на МВР.

Той е роден на 9 декември 1972 г. в град Шумен. Завършва икономическо образование във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. По-късно завършва магистратура по бизнес администрация. Преминава и обучение в Академията на МВР и ILEA в Унгария. Влиза в системата на МВР през 2006 г. От тогава до 2013 г. последователно е разузнавач и началник на група в сектори „Икономическа полиция“ и „Криминална полиция“ при Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

След това е разузнавач в Главна дирекция „Национална полиция“ и началник на сектор в отдел „Икономическа полиция“. По-късно е началник на отдела.

В периода 2017 – 2022 г. работи в отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР-София. От 2022 до 2023 г. е началник на сектор „Изпиране на пари“ при ГДБОП-МВР. На 12 юли 2023 г. е назначен за заместник-директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

На 27 септември 2024 г. е определен за временно изпълняващ длъжността главен секретар на МВР.