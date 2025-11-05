Ексклузивно НА ЖИВО: Битката при Сталинград. Фронтова линия с Камен Невенкин. 5.11.25

Правителството пак предложи Деньо Денев за шеф на ДАНС

Правителството отново предлага на Народното събрание Деньо Денев да бъде избран за председател на ДАНС.

Това е едно от решенията, взети на днешното заседание на Министерския съвет.

Изборът на Денев вече зависи изцяло от парламента, тъй като депутатите отнеха правото на президента да има решаваща дума при назначаването на шеф на ДАНС. Въпреки че президентът Румен Радев наложи вето на тези промени, на 23 октомври то беше преодоляно от Народното събрание.

    jdravun

    05.11 2025 в 18:37

    явно нема по-квалифициран от него-хахаха
     
