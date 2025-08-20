ПП иска НС да гласува доклада на комисията за проблемите с безводието

„Продължаваме промяната - Демократична България“ внася в парламента проект за решение и гласуване в пленарна зала на Доклада на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства за проблемите с безводието и задължава изпълнителната власт да започне да изпълнява мерките от доклада.

"Проблемът е сериозен и засяга всички - Цяла България страда от липса на вода. Хиляди български семейства всеки ден се борят с водния режим, а нашите деца не могат да си измият ръцете в училище. Това не е нормално за европейска страна в 21. век!", пише ПП в прессъобщение до медиите.

Те посочват, че вече има готов план и припомнят, че в края на миналата година беше създадена специална комисия, която проучи проблема и написа конкретен план с ясни

стъпки за решение. Този план е готов от месец юли, но все още не е приет за изпълнение.

От ПП поставят въпроса: защо да свикваме извънредна парламентарна комисия, когато вече имаме готово решение?, визирайки искането на Делян Пеевски от председателя на Народното събрание Наталия Киселова да свика "незабавно" заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите за изработване и приемане на решение на Народното събрание за "незабавно разрешаване" на проблема с водите.

"Управлението на водния сектор е работа на правителството. Парламентът може да даде указания и да контролира, но не може директно да строи язовири и да поправя тръби. Какво стана с парите досега? За водната инфраструктура са похарчени огромни суми - над 500 милиона лева само за ремонти на язовири, които така и не са направени. Строени са язовири без тръби, които да доставят вода до тях. Давани са милиони за тръбопроводи, които от години не могат да бъдат узаконени. Въпреки всичко това, България остава на челно място в Европа по население във воден режим", посочват от ПП.

И допълват, че в бюджета за 2025 година не са отпуснати средства за справяне с безводието. Те предлагат да се приеме готовият доклад от юли и да започне незабавно неговото изпълнение, вместо да се свиква извънредна парламентарна комисия, която да възложи отново да се проучва проблема.