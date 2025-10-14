ПП-ДБ предлага да отпаднат удостоверенията за наследници

Божидар Божанов и група народни представители внесоха в Народното събрание изменения в Закона за гражданската регистрация, с които да отпаднат удостоверенията за наследници.

„Предложихме отпадане на удостоверенията за наследници. С дигитализация и организационни мерки вече няма да има нужда да се издават и представят такива удостоверения. Особено след като някой близък почине, последното нещо, което трябва да караме гражданите да правят, е да се редят по опашки и да се занимават с бюрокрация", заяви съпредседателят на „Да, България".

Автоматично, след получаване на съобщението за смърт в системата, данните за наследниците ще се актуализират в регистъра на населението и всяка институция, на която са ѝ нужни, ще ги събира служебно.

Според вносителите, удостоверението за наследници е бюрократично усложнение, което идва в труден момент в живота на хората, то е напълно излишно и следва да бъде премахнато, като бъде заменено със служебна електронна справка от страна на всеки, който по силата на закон или подзаконов акт следва да обработва тази информация.

„Гражданите трябва да спрат да бъдат куриери на администрацията", заяви Божанов.

    Пламък Огнен

    14.10 2025 в 12:25

    Удостоверението за наследници е най-малкия проблем, при цялата бумащина след смърт на близък, особено ако е в болнично заведение..
     
