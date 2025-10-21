В навечерието на дебата в ЕП за продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на закона в България "Продължаваме промяната" изпрати до всички евродепутати и посланиците на страните от ЕС документ, в който се изразява дълбока загриженост относно системното рушене на правовата държава в България.

В него от ПП алармират за политическото използване на съдебната система срещу опозиционни лидери и демократично избрани представители, съобщават от пресцентъра на партията.

В писмото се засягат темите за случая на арестувания варненски кмет Благомир Коцев, "системното завладяване на държавата от санкционирания за корупция по закона "Магнитски" Делян Пеевски, ролята на Бойко Борисов, който осигурява политическата фасада на завладяната държава, политически мотивираните преследвания на представители на опозицията, влиянието върху изборния процес чрез административни средство и компрометирането на изборния процес през купуване на гласове".

ПП изразява загриженост, че задържането на Благомир Коцев, демократично избран проевропейски кмет, разкрива фундаментално предизвикателство пред демократичната цялост на ЕС и регионалната сигурност на НАТО. Това не е изолирана несправедливост, а симптом на завладян държавен апарат, ръководен от санкционирани олигарси, пише в прессъобщението на партията, водена вече само от Асен Василев.