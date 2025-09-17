Повече ученици да имат право на еднократна помощ, предлага ПП-ДБ

Повече ученици да имат право на еднократна помощ, предлага "Продължаваме промяна - Демократичната България" в законопроект за промени в Закона за семейните помощи, внесен вчера.

Със законопроекта се предлага помощта да се полага и на учениците, записани в пети, шести и седми клас - в момента право на такава помощ имат децата от първи, втори, трети, четвърти и осми клас.

Промените целят да осигурят равен достъп до образование на всички ученици от първи до осми клас включително, без значение в кой от изброените класове учи детето, се посочва в мотивите на вносителите, пише в мотивите на законопроекта.

Според тях сегашният закон поставя в неравностойно положение в пети, шести и седми клас. С помощта родителите могат да покрият частично разходите в началото на учебната година.

Това са години, в които децата растат бързо и имат постоянна необходимост от дрехи, обувки, раници, учебни помагала и други, пише в мотивите на вносителите от ПП-ДБ, начело с Венко Сабрутев и Асен Василев.

Сумата за ученик за тази учебна година е 300 лева. Помощта от 300 лева се изплаща на два пъти: 150 лв. в началото на първия срок, а останалата половина в началото на втория срок, ако детето продължава да учи. Помощите не зависят от доходите.

Заявленията за помощта се подават до 15-и октомври в дирекциите "Социално подпомагане", посочва националното радио.