Последният ремонт на старото НС завършил за година. А сега вече 2 години издават виза за проект

На емблематичната стара сграда на Народното събрание вече е издадена виза за проектиране на основен ремонт, научихме този месец. В отговор по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от Народното събрание до OFFNews разбираме, че председателят на Народното събрание е назначил със заповед работна група в края на май, която подготвя процедури по конкурс за проект от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Проектната задача ще бъде за изработване на идейна концепция за основен ремонт, възстановяване, реставрация и подобряване на функционалността на старата сграда на парламента.

В процеса на подготовка на заданието за проектиране се извършиха предварителни срещи и консултации с Министерство на културата. Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" относно допустимите намеси, предвид това, че сградата е официално обявена за архитектурна ценност.

"Подготовката на задание за проектиране изисква продължително време за работа, огледи, дискусии и анализи, тъй като в него подробно следва да бъде описано текущото състояние на цялата сграда в т.ч. всички фасади, покрив, инсталации и съоръжения, които подлежат на ремонт. Имайки предвид, че последните основни ремонти на тази сграда са извършвани в периода 1985-1986 г. всички електрически, отоплителни, вентилационни, водопроводни и канализационни инсталации са в лошо експлоатационно състояние", пише в отговора на парламентарната администрация.

Твърди се, че настъпилата авария и спиране на част от отоплителната инсталация на сградата наложиха през 2023 г. преместването на парламентарната дейност в бившия Партиен дом на пл. "Княз Александър I" 1.

"Необходимостта от спешно стартиране на извършването на ремонтните дейности на сградата на НС е безспорна, но от съществено значение е изготвянето на всеобхватно и максимално задание за проектиране, което ще положи основата за изготвяне на пълен и прецизен инвестиционен проект", заявяват от НС.

След приключване на работата на работната група в рамките на тази година ще бъде изработено задание за проектиране, което ще бъде внесено за съгласуване в НИНКН.

Одобреният от НИНКН концептуален проект тепърва ще послужи за основа за изработване на инвестиционен проект във фаза "технически" и "работен".

Едва след изработване на инвестиционен проект и одобряване, и съгласуване на проекта от компетентните органи и НИНКН, и издаване на разрешение за строеж, ще се пристъпи към обявяване на процедури по ЗОП за възлагане на обществени поръчки за строителство, както и за строителен надзор.

Хронология на отговорите на администрацията на парламента досега по повод т.нар. "ремонт" на НС:

