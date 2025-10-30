''Подчинени, жалки и безгръбначни''. БСП-Младост иска оставките на ръководството и спешен конгрес

Районният съвет на БСП в столичния район "Младост" излезе с остра позиция по отношение на политиката на коалиция "БСП-Обединена левица" и участието ѝ в правителството, подкрепяно от Делян Пеевски.
В приетата днес декларация на разширено заседание от БСП-Младост заявяват, че депутатите на БСП оказват "безпрекословна подкрепа за решенията на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало".
Като пример дават гласуването на Левицата по промените в Закона за ДАНС, с които се отнемат правомощията на президента при назначение на шеф на службите, при вота за кандидатурата на Мая Манолова като омбудсман, както и "безропотното приемане" на ротацията на Наталия Киселова като председател на парламента.
От районна организация на Левицата призовават ръководството на партията да хвърли оставки и да свикат конгрес за избор на нови лидери.
БСП-Младост питат ръководството как така след обещанията за "санитарен кордон" около ДПС-НН във властта се е стигнало до "пълно съгласие с модела Борисов-Пеевски, като БСП се е превърнала в негов покорен и най-ревностен поддръжник".
Ето какво заявяват от районната организация на Столетницата:
"През месец май, тази година, РС на БСП прие позиция, по повод отхвърлянето на възможността за провеждането на референдум по искане на Президента и недопускането на обсъждането на това предложение от Народното събрание. Позицията беше депозирана в деловодството на НС на БСП. Напомняме това, защото позицията завършваше с думите „…считаме, че при взимането на важни решения не само за партията, но и за страната, ИБ на НС на БСП трябва да отчита мнението на социалистите, което в случая се различава драстично от това на ИБ. Информираме народните представители от „БСП – Обединена левица” от 23 МИР София, за тази наша позиция и им напомняме, че те са в Народното събрание с нашите гласове и са там, за да чуват, отстояват и защитават мнението на хората, които са ги избрали!”
Напомняме тази наша позиция, защото и днес констатираме, че от тогава, нищо не се е променило. Действията на ръководството на БСП и парламентарната ни група в последните дни и седмици, както и решенията на проведеното на 26 октомври, заседание на НС на БСП, показват не просто разминаване с нашата позиция, но е налице и пълното незачитане на мнението на редовите социалисти.
Действията на ръководствата на партията и на парламентарната група, както и публичните изявления на техните представители, демонстрират подчинено, жалко и безгръбначно поведение пред Борисов и Пеевски. В очевиден разрез с действителността се защитават тезите: за финансовата стабилност и за пълния правителствен контрол на цените, за неподлежащата на съмнение готовност за въвеждане на еврото и т.н. По подобен начин се защитава и позицията на БСП по най-важните външнополитически събития и процеси. Вместо категоричното отхвърляне на всякакви опити за косвеното или пряко въвличане на страната ни във войната в Украйна, ние сме свидетели на една нерешителна и прикриваща се зад общи фрази теза за мирно решаване на конфликта и лоялност към решенията на нашите европейските и северноатлантическите партньори.
Позициите и действията на народните представители от ПГ на „БСП – Обединена левица“ са безпрекословна подкрепа на решенията на ГЕРБ и ДПС - НН. Примери за гласуване под външен диктат са тези: за кандидатурата на Мая Манолова за омбудсман, както и на промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и отнемането на правомощията на Президента. Повече от унизително е безропотното приемане на ротацията на председателя на Народното събрание. В това направление, можем да изреждаме още много примери.
Напълно непонятно е за нас, как и защо, започвайки от подписването на декларацията за разграничаване („санитарен кордон“) от санкционирания за корупция лидер на „ДПС - Ново начало“ – Делян Пеевски, ръководството на партията стигна до пълното съгласие с модела „Борисов – Пеевски“ и по същество, се превърна в негов покорен и най-ревностен поддръжник? Мислите ли, че това е желанието на редовите социалисти, които години наред се бориха срещу този модел!?
На партийни заседания, сбирки и мероприятия, където ги има, представителите на ръководството постоянно обясняват, че цената на участието на БСП в управлението е нейното оцеляване. И, че ако не участваме, партията все повече ще се бъде изтласкана в периферията на политическия и обществен живот, т.е. ще се маргинализира. Не, ние считаме, че цената на това участие е вашето лично облагодетелстване! И точно обратното – участието в това управление ще съсипе партията окончателно. И за да не стане това, и понеже нямате куража да излезе от това управление, то поне освободете партията от самите вас.
За това, нашият призив е: подайте оставки като ръководство и свикайте конгрес, за да се избере ново такова, което да говори с гласа на редовите социалисти, докато има все още такива!
Смятаме, че ни дължите отговори!"
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.