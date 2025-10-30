''Подчинени, жалки и безгръбначни''. БСП-Младост иска оставките на ръководството и спешен конгрес

Районният съвет на БСП в столичния район "Младост" излезе с остра позиция по отношение на политиката на коалиция "БСП-Обединена левица" и участието ѝ в правителството, подкрепяно от Делян Пеевски.

В приетата днес декларация на разширено заседание от БСП-Младост заявяват, че депутатите на БСП оказват "безпрекословна подкрепа за решенията на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало".

Като пример дават гласуването на Левицата по промените в Закона за ДАНС, с които се отнемат правомощията на президента при назначение на шеф на службите, при вота за кандидатурата на Мая Манолова като омбудсман, както и "безропотното приемане" на ротацията на Наталия Киселова като председател на парламента.

От районна организация на Левицата призовават ръководството на партията да хвърли оставки и да свикат конгрес за избор на нови лидери.

БСП-Младост питат ръководството как така след обещанията за "санитарен кордон" около ДПС-НН във властта се е стигнало до "пълно съгласие с модела Борисов-Пеевски, като БСП се е превърнала в негов покорен и най-ревностен поддръжник".

Ето какво заявяват от районната организация на Столетницата: