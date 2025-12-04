Пеевски: ПП-ДБ бяха част от нас - завираха се в кабинета на Борисов и моя. Сега ще ги достигна всички

Председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски тази сутрин за пореден път нападна "Продължаваме промяната - Демократична България".
В кулоарите на Народното събрание той извади разпечатки на няколко законопроекта и проекторешения, подписвани съвместно от ГЕРБ, ПП-ДБ и тогавашното цяло ДПС по време на т.нар. "сглобка".
Посочи, че тогава ПП-ДБ са се подписвали заедно с Борисов и него в множество законопроекти, които после са били приемани. Показа, че в подписите фигурират имената на Христо Иванов, Ивайло Мирчев и Кирил Петков.
Снимка: Деловодство НС. Законопроект подписан от ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС - в случая за забрана на строежи до Корал, Иракли и Кара дере
"Това е малка част - в деловодството има още много проекти. Това е истината, не могат да избягат от миналото си. Аз ще ги достигна всички. Всички бяха част от нас. Сглобката беше едно цяло. Няма да излъжат хората. Всичките се завираха в кабинета на Борисов и моя", каза Делян Пеевски.
По думите му ПП-ДБ са лъжци и хората трябва да знаят защо не могат да ги представляват.
"Колко време бяха, близо 9 месеца - с ДПС. Бяхте 9 месеца с ДПС и всеки ден бяхте в моя кабинет", добави Пеевски.
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.
3010
3
04.12 2025 в 13:18
Та нали Борисов го натресе в "сглобката", за да им стигнат гласовете за конституционната реформа, която после Борисов и Пеевски бламираха?
И после, като трябваше да направят ротацията, за да продължи кабинета Денков - Габриел, що се случи? На кого дръпнаха шалтера от ДПС - на ГЕРБ ли беше, или на ППДБ?
Всички помним преговорите с четирите валкирии, дето ходиха, говориха, уточняваха, и накрая им се обади Бойко и им каза "Спирайте преговорите".
След изборите ППДБ излязоха с позиция - "Санитарен кордон срещу Делян Пеевски". Кой не го подписа? - ГЕРБ.
Така че единствените, които са до носа оцапани от съприкосновението си с Пеевски са гербаджиите. От ППДБ са опитаха да лавират в онази ситуация, не беше много успешен опита, опариха се, но останаха непокътнати. От ГЕРБ обаче има депутати и министри, които са лоялни на Пеевски, не на Борисов.
И да не забравяме какъв беше залога тогава - едноличната и проруска власт на Радев. Сега не е така.
2970
2
04.12 2025 в 12:50
510
1
04.12 2025 в 11:45
хахахахаха
Забавното е че този път не лъже.
Как е сглобените? Някоя нова сценка да измислите?
