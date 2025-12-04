Пеевски: ПП-ДБ бяха част от нас - завираха се в кабинета на Борисов и моя. Сега ще ги достигна всички

Председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски тази сутрин за пореден път нападна "Продължаваме промяната - Демократична България".

В кулоарите на Народното събрание той извади разпечатки на няколко законопроекта и проекторешения, подписвани съвместно от ГЕРБ, ПП-ДБ и тогавашното цяло ДПС по време на т.нар. "сглобка".

Посочи, че тогава ПП-ДБ са се подписвали заедно с Борисов и него в множество законопроекти, които после са били приемани. Показа, че в подписите фигурират имената на Христо Иванов, Ивайло Мирчев и Кирил Петков.

Снимка: Деловодство НС. Законопроект подписан от ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС - в случая за забрана на строежи до Корал, Иракли и Кара дере

"Това е малка част - в деловодството има още много проекти. Това е истината, не могат да избягат от миналото си. Аз ще ги достигна всички. Всички бяха част от нас. Сглобката беше едно цяло. Няма да излъжат хората. Всичките се завираха в кабинета на Борисов и моя", каза Делян Пеевски.

По думите му ПП-ДБ са лъжци и хората трябва да знаят защо не могат да ги представляват.

"Колко време бяха, близо 9 месеца - с ДПС. Бяхте 9 месеца с ДПС и всеки ден бяхте в моя кабинет", добави Пеевски.