Пеевски: ПП-ДБ бяха част от нас - завираха се в кабинета на Борисов и моя. Сега ще ги достигна всички

Ружа Райчева 04 декември 2025 в 11:38 1503 3
Делян Пеевски показва законопроект, подписван с ПП-ДБ

Снимка БГНЕС/Климент Христов
Делян Пеевски показва законопроект, подписван с ПП-ДБ

Председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски тази сутрин за пореден път нападна "Продължаваме промяната - Демократична България". 

В кулоарите на Народното събрание той извади разпечатки на няколко законопроекта и проекторешения, подписвани съвместно от ГЕРБ, ПП-ДБ и тогавашното цяло ДПС по време на т.нар. "сглобка". 

Посочи, че тогава ПП-ДБ са се подписвали заедно с Борисов и него в множество законопроекти, които после са били приемани. Показа, че в подписите фигурират имената на Христо Иванов, Ивайло Мирчев и Кирил Петков.

Снимка: Деловодство НС. Законопроект подписан от ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС - в случая за забрана на строежи до Корал, Иракли и Кара дере

"Това е малка част - в деловодството има още много проекти. Това е истината, не могат да избягат от миналото си. Аз ще ги достигна всички. Всички бяха част от нас. Сглобката беше едно цяло. Няма да излъжат хората. Всичките се завираха в кабинета на Борисов и моя", каза Делян Пеевски. 

По думите му ПП-ДБ са лъжци и хората трябва да знаят защо не могат да ги представляват.

"Колко време бяха, близо 9 месеца - с ДПС. Бяхте 9 месеца с ДПС и всеки ден бяхте в моя кабинет", добави Пеевски.

    Зла свекърва

    04.12 2025 в 13:18

    Този е толкова прост, че няма накъде.
    Та нали Борисов го натресе в "сглобката", за да им стигнат гласовете за конституционната реформа, която после Борисов и Пеевски бламираха?

    И после, като трябваше да направят ротацията, за да продължи кабинета Денков - Габриел, що се случи? На кого дръпнаха шалтера от ДПС - на ГЕРБ ли беше, или на ППДБ?

    Всички помним преговорите с четирите валкирии, дето ходиха, говориха, уточняваха, и накрая им се обади Бойко и им каза "Спирайте преговорите".

    След изборите ППДБ излязоха с позиция - "Санитарен кордон срещу Делян Пеевски". Кой не го подписа? - ГЕРБ.

    Така че единствените, които са до носа оцапани от съприкосновението си с Пеевски са гербаджиите. От ППДБ са опитаха да лавират в онази ситуация, не беше много успешен опита, опариха се, но останаха непокътнати. От ГЕРБ обаче има депутати и министри, които са лоялни на Пеевски, не на Борисов.

    И да не забравяме какъв беше залога тогава - едноличната и проруска власт на Радев. Сега не е така.


    Джендо Джедев

    04.12 2025 в 12:50

    Пффффхахахаха, щом са подписвали предложения заедно с вас, значи са част от вас? Тоя ни взе за боядисани канарчета! Ма гледам, че под мен едно пясъчно канарче е повярвало и се е разчуруликало. Е, тия прасета на такива канарчета разчитат. Хахахахахахахаха! ;)

    sandman

    04.12 2025 в 11:45

    "Аз ще ги достигна всички. Всички бяха част от нас. Сглобката беше едно цяло. Няма да излъжат хората. Всичките се завираха в кабинета на Борисов и моя"

    хахахахаха
    Забавното е че този път не лъже.
    Как е сглобените? Някоя нова сценка да измислите?
     
