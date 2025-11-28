Пеевски: Няма да позволя на тропосалите се на жълтите павета да делят хората. АИКБ направиха протеста на ПП-ДБ

Ружа Райчева 28 ноември 2025 в 10:43 974 2
Делян Пеевски, ДПС

Снимка БГНЕС/Антон Станков
Делян Пеевски

Председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски се обърна към "Продължаваме промяната - Демократична България" с думите, че няма да им позволи да делят хората на класи. 

В кулоарите на Народното събрание днес Делян Пеевски говори буквално под една минута:

"Кой дели на класи хората? Едно трябва да знаят ПП - няма да има класи, всички хора са еднакви. Пазим всички хора, работим за всички хора. Няма да позволя на някой, който се е изтропосал на жълтите павета да дели хората. Трябва да благодарят много на АИКБ, че им направиха протеста."

Преди него говори съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, който заяви, че през Атанас Зафиров Пеевски е "издърпал ушите" на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по повод решението му да оттегли бюджета. ПП-ДБ предупредиха, че ако бюджетът не бъде изтеглен изцяло и исканията на протестиращите удовлетворени - ще има нови протести.

Виж още за:

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    5129

    2

    Mateevk

    28.11 2025 в 11:18

    -0
    +0
    Когато говори ТОЙ, "хората" трябва да се пише с голямо "Х".

    2485

    1

    Stoyancho

    28.11 2025 в 11:09

    -0
    +0
    И ти ще се осъзнаеш!
     
    X

    Мирният план за Украйна. Фронтова линия с Камен Невенкин 26.11.25