Пеевски нареди на митниците, НАП, КЗК и ДАНС да проверят Лукойл за ''предполагаем картел''

В късно августовско прессъобщение до медиите лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски инструктира Национална агенция по приходите, Агенция "Митници", Комисията за защита на конкуренцията и Държавна агенция "Национална сигурност" да проверят "Лукойл" заради "предполагаем картел".

"Няма да отстъпя от защитата на българските граждани и бизнес", гласи заглавието на съобщението.

Пеевски призовава за спешна проверка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл-България" ЕООД и казва, че ще сезира отговорните институции.

По думите му проверката трябва да установи дали компанията не създава умишлено дефицит на пазара на горива.

"Всички държавни контролни органи трябва да пресекат всеки опит да се манипулира пазара и да направят задълбочена проверка за предполагаем картел", пише Делян Пеевски.