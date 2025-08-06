Ексклузивно Нов ОУП предвижда строежи до Огънчето на Камен бряг, плътно до ръба на скалите

Пеевски нареди на митниците, НАП, КЗК и ДАНС да проверят Лукойл за ''предполагаем картел''

Ружа Райчева 06 август 2025 в 19:53 4645 7
Делян Пеевски, ДПС-НН

Снимка БГНЕС/Антон Станков
Делян Пеевски

В късно августовско прессъобщение до медиите лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски инструктира Национална агенция по приходите, Агенция "Митници", Комисията за защита на конкуренцията и Държавна агенция "Национална сигурност" да проверят "Лукойл" заради "предполагаем картел".

"Няма да отстъпя от защитата на българските граждани и бизнес", гласи заглавието на съобщението.

Пеевски призовава за спешна проверка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл-България" ЕООД и казва, че ще сезира отговорните институции.

По думите му проверката трябва да установи дали компанията не създава умишлено дефицит на пазара на горива.

"Всички държавни контролни органи трябва да пресекат всеки опит да се манипулира пазара и да направят задълбочена проверка за предполагаем картел", пише Делян Пеевски. 

"Недопустимо е българските граждани и бизнес да попадат под диктата и рекета на компания, изпълняваща чужди политически интереси и волята на държавата да защити сигурността и независимостта им е атестат за това дали европейска България ще бъде това, което хората искат и очакват, от което аз няма да отстъпя", пише още в прессъобщението на "ДПС-Ново начало".

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    4246

    7

    БотоксПутю

    06.08 2025 в 22:03

    -0
    +15
    ""Няма да отстъпя от защитата на българските граждани и бизнес", гласи заглавието на съобщението."
    Е как да не гласувам за горното туловище при следващите избори? Магазините за "хората" - башка бонус.
    Майтапа настрана, но много български граждани разсъждават по подобен начин. Жалко е.

    -300

    6

    Сикаджийска Мутра - Буда

    06.08 2025 в 21:54

    -0
    +16
    В режим на Диктатура ... с ориенталски привкус ..... в кочината владяна от двете прасета ....... нещата от живота на туземната сган .... са на теория и на практика ...... такива !

    Аномалия , съсипия , безумие и обилна простотия !

    3915

    5

    Constanza

    06.08 2025 в 21:32

    -0
    +13
    Аз също искам да знам в качеството си на какъв нарежда на институции.

    110

    4

    jdravun

    06.08 2025 в 21:23

    -0
    +14
    каде дрема толкова години бе ,вуйчо ,че сегя се сети

    4918

    3

    Koel

    06.08 2025 в 20:40

    -0
    +13
    праси

    3243

    2

    user4eto

    06.08 2025 в 20:26

    -0
    +15
    Моля някой да ми обясни, как един обикновен депутат нарежда.

    -5800

    1

    Gunteer

    06.08 2025 в 19:57

    -0
    +19
    Сега го играе доброто ченге. Най-големият защитник на правдата, демокрацията и свободния пазар. Същият, който притежава поне две трети от всички институции в България.
     
