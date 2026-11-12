ПБ защитиха промените за хора с увреждания, не отстъпват от предложенията си

Майките на деца с увреждания ще могат да продължат да се грижат за тях като лични асистенти, но вече няма да бъдат ограничени да работят само това.

Това обясниха депутати от "Прогресивна България" след острата реакция срещу спорните промени в Закона за личната помощ. От формацията няма да оттеглят законопроекта, но увериха че "никой няма да бъде ощетен", тъй като социалните придобивки се запазват, а кръгът на хората, които могат да бъдат асистенти, се разширява.

"Основното е, че акцентът минава върху човека с увреждане. Развързваме всички автоматизми. Както знаете, че това е политика на нашето правителство. И социалният пакет, въпреки свръхдефицита, в който се намира държавата, е осигурен и няма да има хора, които да бъдат лишавани от социални придобивки. Тук е важно да се каже, че всички майки на деца с увреждания ще продължат да бъдат асистенти на своите деца. Но в също време ще имат възможност, ако могат, да работят и допълнително", поясни незрящият депутат от "Прогресивна България" Иван Янев.

Разширява се кръгът на асистентите. Вече ще могат да бъдат асистенти и държавни служители, когато имат близки с увреждания, както и хората със свободни професии.

"Основното нещо, с което трябва да се справим, са именно фалшивите ТЕЛК, защото те ощетяват реалните хора с увреждания. И това го правим през Закона за здравето", каза още Янев.

От "Прогресивна България" отправиха предупреждение, че хората с фалшиви ТЕЛК документи и решения да понесат своята отговорност и да бъдат наказвани от МВР, които "вече ще имат активна роля".

"Защото имаме примери, когато на реални хора с увреждания се намаляват проценти, защото така е казано, а други, по някакви неведоми пътища, получават висок процент увреждане, въпреки че нямат нужда от него. Още нещо: децата с увреждания получават 100 евро повече - от 603 евро на 704 евро (се увелчиава помощта, бел.ред.) за онези с най-тежките увреждания. Техните родители данъчни облекчения, минус 12 000 евро от данъчната основа, т.е. 1200 евро реално спестяване на данъци на родителите, и всички тези социални мерки целят именно това", поясни той.

Между първо и второ четене на Закон за данъците в доходите на физическите лица, ПБ ще внесе поправка за член 18, която касае хората с увреждания, работещите хора с увреждания и данъчно облекчение за тяхната трудова дейност.

"Най-важното е, че се запазват всички придобивки, запазва се статутът на личния асистент и всъщност цялата система се ориентира наистина в полза и постави В центъра на законодателството човека с увреждания. Тоест, досегашният подход се видоизменя и действително грижата, която ще бъде полагана за лицето с увреждания. Лицата, които се грижат за тях, ще получават сумите и средствата от държавния бюджет по начин, по който те няма да бъдат ощетявани. Важно е, че всъщност с пакета документи, включително и през данъчните закони, както и през двата законопроекта, които внесохме преди два дни, ще бъде поставен статутът в доста по-благоприятен режим, включително и финансов път, така че никой няма да бъде ощетен", каза зам.-председателката на Комисията по труда, демографската и социалната политика Мария Тодорова от "Прогресивна България".

Запитани колко по-ефективни са специалните договори от трудовите договори, на които до момента бяха личните асистенти, и каква е съществената разлика, от ПБ отговориха:

"До момента договорите бяха по Кодекса на труда, което категорично изключваше от работа, защото това, освен грижа за децата и за близките, която е свързана с морални ангажименти към члена на семейството, все пак се възприемаше като работа и държавата именно заради това изключваше въпросните трудови договори. Но тези трудови договори, предвид пречката в закона, не позволяваха допълнителна работа, освен при спазване на нормите на трудовото законодателство. Със смяната на статута на договора, а именно такъв специален по закон за личната помощ, се осигурява възможност на хората, които гледат своите деца и близки, да работят по условно трудово правоотношение на пълен работен ден, при пълна работна седмица."

От ПБ считат, че това е съществена промяна и тя тепърва "ще бъде усетена от всички, които са въведени в тази сфера". Депутатът Петър Витанов допълни, че ще има допълнително разяснение, тъй като законът тепърва ще влезе за обсъждане между първо и второ четене.

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