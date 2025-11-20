Пази ли полицията наркопласьорите: ПП-ДБ искат временна комисия

"Продължаваме промяната-Демократична България" настоява за изслушване на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и за създаване на парламентарна анкетна комисия за масовата практика на полицията да се грижи наркопласьорите да остават незасегнати.

На брифинг в Народното събрание бившият министър на вътрешните работи, а сега народен представител от ПП-ДБ Бойко Рашков заяви, че полицейският служител Петър Русев е бил уволнен от министъра на вътрешните работи Даниел Митов заради подаден сигнал за заловено лице с наркотици в Добрич, свързано с "ДПС-Ново начало".

Председателят на Сдружение БОЕЦ Георги Георгиев посочи, че е бил спрян автомобил с открити в него 87 пакета наркотици.

По думите му това се е случило на 21 октомври 2024 г., като шофьор е местният активист Пейчо Пеев от Добрич, който е и делегат на конференцията на "ДПС-Ново начало", която се е провела след този случай.

По думите на Георгиев, на място се появява общинският лидер на "ДПС-Ново начало" в Добрич Люцкан Налджиев.

"След пристигането му, спрямо Пейчо Пеев не е направена проба за употреба на наркотици и алкохол, не е извършено претърсване и изземване. Оказва се, че Пеев живее до лице, станало по-късно директор на ОД МВР - Добрич", обяви лидерът на БОЕЦ.

Именно в резултат на това е бил уволнен полицейският служител Петър Русев.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев поиска да се изследват дали депутати от "ДПС-Ново начало" имат взаимодействие с шефове на полицията в Добрич.

По време на съвместния брифинг на ПП-ДБ и на БОЕЦ стана ясно още, че при проведена полицейска операция на 18 март 2023 г. в заведение в курорта "Албена" не са се издавали касови бележки. Акцията е била проведена под ръководство на Ивайло Иванов.

"В хода на проверката на място е установен и иззет с протокол син тефтер със стилизиран образ на сградата на Парламента и с надпис "Народно събрание на Република България". Вътре в тефтера ръкописно са били вписани по дати конкретни суми в хиляди лева, за което екипът е преценил, че това е черна каса, отчет за която се е водил в тефтера на парламента", обясни Бойко Рашков.

Според него, собственик на заведението е Белгин Юсуф, който е баща на Ертен Анисова, депутат от "ДПС-Ново начало" и близка до Делян Пеевски.