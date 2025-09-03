Парламентът задължи МС до две седмици да сформира Национален борд по водите за преодоляване на водната криза

Народното събрание задължи Министерския съвет в срок до две седмици да сформира Национален борд по водите с цел координирани действия за преодоляване на водната криза през 2025 г. и координация на усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.

Националният борд по водите ще включва представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, енергетиката, земеделието и храните.

Работата му ще бъде подпомагана и от Националното сдружение на общините в Република България и Българската банка за развитие.

"За" проекторешението гласуваха 127 депутати (ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ, ИТТН, АПС, нечленуващи в ПГ), "против" бяха осем ("Величие"), а 28 се "въздържаха" (ПП-ДБ, МЕЧ).

Депутатите приеха решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в България, внесено от депутата от ГЕРБ-СДС Младен Шишков и група народни представители.

На 21 август на извънредно заседание Комисията по околната среда и водите в парламента одобри проекта на решение, внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, "БСП – Обединена левица", "Има такъв народ" и "ДПС – Ново начало".