Парламентът преодоля ветото на президента за ''Лукойл''

OFFNews 06 ноември 2025 в 13:41 179 0
НС

Снимка БГНЕС/СТЕФАН ВАСИЛЕВ
Пленарна зала

Очаквано депутатите преодоляха ветото на президента Румен Радев върху Закона за насърчаване на инвестициите. По-рано днес на свиканото извънредно заседание на енергийната комисия в парламента текстовете бяха повторно приети.

Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание законовите поправки, които бяха приети от парламента на 24 октомври.

Те предвиждат ДАНС ще извършва предварително проучване и ще предоставя писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл-България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД.

В мотивите към ветото президентът изтъква, че законът поставя Министерския съвет във функционална и оперативна зависимост от становище на ДАНС, което в становището му е посочено като конституционно недопустимо.

