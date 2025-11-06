Комисията по енергетика отхвърли ветото на Радев за ''Лукойл''

Комисията по енергетика отхвърли ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за насърчаване на инвестициите, с които се предвижда евентуална продажба на активи на "Лукойл" в страната да става след решение на Министерския съвет, но при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).
Заседанието беше извънредно и протече без дебати.
Против ветото на държавния глава гласуваха 12 народни представители, петима го подкрепиха.
Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание законовите поправки, които бяха приети от парламента на 24 октомври.
Те предвиждат ДАНС ще извършва предварително проучване и ще предоставя писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл-България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД.
В мотивите към ветото президентът изтъква, че законът поставя Министерския съвет във функционална и оперативна зависимост от становище на ДАНС, което в становището му е посочено като конституционно недопустимо.
Според държавния глава промените в Закона за насърчаване на инвестициите поставят редица въпроси и от гледна точка на постигане на посочените от вносителите цели.
Предстои ветото да бъде гласувано и в пленарната зала. Депуттатите включиха ново обсъждане на върнатия от Радев Закон за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Това стана след консултации между парламентарните групи на председателски съвет.
