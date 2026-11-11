Парламентът отхвърли изслушване за верижната катастрофа на АМ Тракия

Парламентът отхвърли днес да се проведат изслушвания във връзка с вчерашната верижна катастрофа на АМ "Тракия".

Предложението за влкючване в програмата беше направено от председателя Михаела Доцова и подкрепено от парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, ДПС, "Продължаваме промяната" и "Възраждане". От "Прогресивна България" се въздържаха, съответно предложението беше отхвърлено.

От "Възраждане" настояха за прегласуване, но и втория път предложението беше отхвърлено. Те предложиха и да бъде изслушан на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, но това не се случи.

От "Демократична България" също се въздържаха от гласуванията с аргумента, че не е сега моментът за това, тъй като катастрофата се е случила едва вчера липсва информация, а и днес е ден за траур.

"Аз мисля, че всимки в тази зала искаме всички обстоятелства да бъдат изяснени и да бъдат взети мерки. Нашата група не участва в това гласуване, защото днес не е денят за това. Днес е ден на траур и смягам, че трябва да бъде събрана допълнителна информация, да бъдат изслушани и допълнителни лица, но нека това да стане другата седмица. Нека това да стане с подписите на всички парламентарни групи", предложи съпредседателят на ДБ Божидар Божанов.

Думите на Божанов бяха потвърдени от Михаела Доцова, която заяви, че темата е била обсъдена на председателски съвет.

От дневния ред беше отхвърлено и предложението на "Възраждане" да се проведе изслушване на енергийния министър Ива Петрова и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски във връзка с техническото и финансовото състояние и дейността на "Топлофикация София".

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