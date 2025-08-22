Пещерният либерализъм ни доведе до сегашната ситуация, която граничи с геноцид, коментира зам.-председателят на БСП Калоян Паргов във Фейсбук.

Ето и целият пост на Паргов:

Дълго време държавата отсъстваше. Това трябва да се промени и се надявам, че се полагат всички усилия, за да се случи.

Пещерният либерализъм ни доведе до сегашната ситуация, която граничи с геноцид.

Последните дни показаха, че има цели икономически сектори, които не подлежат на регулация и контрол. А тяхната липса води до загуба на човешки животи, включително и на детски. Почернени са “перли” на туризма ни в разгара на сезона - Несебър, Слънчев бряг.

Къде отиваме и какво правим?

Ако не спрем собственото си самоунищожение, не след дълго от нас ще остане само територията и българската нация ще изчезне. А българската земя е и хубава, и богата. И тя ще остане