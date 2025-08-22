Паргов: Дълго време държавата отсъстваше. Това трябва да се промени

OFFNews 22 август 2025 в 12:33 466 1
Калоян Паргов

Снимка Фейсбук на Калоян Паргов
Калоян Паргов

Пещерният либерализъм ни доведе до сегашната ситуация, която граничи с геноцид, коментира зам.-председателят на БСП Калоян Паргов във Фейсбук. 

Ето и целият пост на Паргов:

Дълго време държавата отсъстваше. Това трябва да се промени и се надявам, че се полагат всички усилия, за да се случи. 

Пещерният либерализъм ни доведе до сегашната ситуация, която граничи с геноцид.

Последните дни показаха, че има цели икономически сектори, които не подлежат на регулация и контрол. А тяхната липса води до загуба на човешки животи, включително и на детски. Почернени са “перли” на туризма ни в разгара на сезона - Несебър, Слънчев бряг.

Къде отиваме и какво правим?

Ако не спрем собственото си самоунищожение, не след дълго от нас ще остане само територията и българската нация ще изчезне. А българската земя е и хубава, и богата. И тя ще остане

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    17969

    1

    Nick F

    22.08 2025 в 13:24

    -0
    +0
    Т.е. не е виновна корупцията и близо 20те години негативна селекция а виновен либерализма. И какво предлага - да върнем социализЪма?
     
    X

    Тодор Тагарев във Фронтова линия