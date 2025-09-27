От ''Възраждане'' организират антиправителствени протести в София и Варна

"Възраждане" организират антиправителствен протестен митинг-шествие с искане за оставка на правителството, както и за финансова независимост и спасение на българския лев. Демонстрацията ще се проведе днес в София.

"Възраждане "се бори срещу беззаконието - не само в България, но и в Европа", посочват още в призив в социалните мрежи от формацията.

Протестът е насрочен за 12 часа пред Народното събрание.

Демонстрация ще има и във Варна.