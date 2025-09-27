От ''Възраждане'' организират антиправителствени протести в София и Варна

OFFNews 27 септември 2025 в 08:20 949 1
Протест

Снимка БГНЕС/СТЕФАН ВАСИЛЕВ
Протест на "Възраждане"

 "Възраждане" организират антиправителствен протестен митинг-шествие с искане за оставка на правителството, както и за финансова независимост и спасение на българския лев. Демонстрацията ще се проведе днес в София.

"Възраждане "се бори срещу беззаконието - не само в България, но и в Европа", посочват още в призив в социалните мрежи от формацията.

Протестът е насрочен за 12 часа пред Народното събрание.

Демонстрация ще има и във Варна.

    Пак ли няма какво да правят миризливите цървули, че се се понесли с автобусите към столицата? Да видим дали съселяните им мЮлЮцЮонери ще ги пазят когато започнат да трошат и замърсяват всичко около себе си или най-после ще се намери някой, който да им се противопостави по руzzки маниер, както трябва?
     
