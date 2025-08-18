Омбудсманът внася в парламента искане за назначаване на свой заместник

OFFNews 18 август 2025 в 09:46 87 0
Кандидатите за зам.-омбудсмани

Снимка БГНЕС
Деница Димитрова, Марина Кисьова де Хеус, Мария Филипова

Омбудсманът Велислава Делчева ще внесе в парламента искане за назначаване на свой заместник.

В петък (15.08) се проведе изслушване на трите кандидатки за поста - Деница Димитрова, Марина Кисьова де Хеус и Мария Филипова, като все още не са ясни резултатите от оценяването на петчленната комисия.

Народното събрание избра Велислава Делчева преди месец след повече от година без титуляр на поста.

След промените в Конституцията омбудсманът и неговият заместник са сред потенциалните кандидати за служебен премиер. 

По време на изслушването на трите кандидатки за зам.-омбудсман, председателката на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова посочи, че ще каже само на президента дали ще стане служебен премиер. Тя е сочена като фаворит на управляващите за поста. Филипова е издигната от Българска национална асоциация "Активни потребители".

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Тя се осмели да задава неудобни въпроси на Пеевски. Кристияна Стефанова от Евроком пред OFFNews