Омбудсманът внася в парламента искане за назначаване на свой заместник

Омбудсманът Велислава Делчева ще внесе в парламента искане за назначаване на свой заместник.

В петък (15.08) се проведе изслушване на трите кандидатки за поста - Деница Димитрова, Марина Кисьова де Хеус и Мария Филипова, като все още не са ясни резултатите от оценяването на петчленната комисия.

Народното събрание избра Велислава Делчева преди месец след повече от година без титуляр на поста.

След промените в Конституцията омбудсманът и неговият заместник са сред потенциалните кандидати за служебен премиер.

По време на изслушването на трите кандидатки за зам.-омбудсман, председателката на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова посочи, че ще каже само на президента дали ще стане служебен премиер. Тя е сочена като фаворит на управляващите за поста. Филипова е издигната от Българска национална асоциация "Активни потребители".