ОИК-Варна свиква спешно заседание за отстраняването на Благомир Коцев като кмет

Председателят Общинската избирателна комисия - Варна от ГЕРБ е насрочил спешно заседание в неделя, с които да се прекратят пълномощията на Благомир Коцев като кмет на града. Това е станало след края на работния ден, алармираха от "Продължаваме промяната-Демократична България".

Заседанието е насрочено в неделя в 10:15 часа, но не в сградата на общината, където заседава комисията, а в „Спортна зала“, където заседава по време на избори.

Членовете на ОИК не са уведомени по надлежния ред и не е изпратена покана към засегнатото лице – Благомир Коцев и представляващия го адвокат, които са поискали изрично в депозирани от тях още миналия понеделник възражения да присъстват на заседанието на комисията, за да се защитят, посочват от ПП-ДБ.

На страницата на ОИК-Варна не е оповестено заседанието, каквито са изричните изисквания на закона и указанията на ЦИК.

Заседанието е свикано спешно, след като председателят на ОИК-Варна е разбрал от подадено днес заявление, че една от представителките на ПП-ДБ ще отсъства през уикенда, допълват от ПП-ДБ.

"По закон председателят на ОИК-Варна има тридневен срок след подаване на възражението от засегнатата страна да свика заседание и този срок изтече в четвъртък, но явно в нарушение са се чакали почивните дни, за да се проведе заседание с по-малко присъстващи и тайно от обществото.

На този фон, също днес, стана ясно, че ключовият свидетел по делото срещу Благомир Коцев – освободената от него служителка в Община Варна и ръководител на проекта за интегриран градски транспорт – Биляна Якова, е подала втори сигнал в ОИК с искане за отстраняването на Благомир Коцев от длъжността кмет на Варна", казват още от коалицията.

И напомнят, че заседанието на ОИК-Варна е насрочено минути след като определеният съдия-докладчик по наказателното дело срещу кмета Благомир Коцев - Светла Даскалова, разпореди той да бъде преместен от Софийския затвор в затвора във Варна. Със свое второ разпореждане тя насрочи за 27 ноември открито съдебно заседание от 13:30 ч., по време на което ще бъдат разгледани молбите от адвокатите на Коцев за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“.

По този начин Благомир Коцев може да бъде отстранен като кмет на Варна преди разглеждането на мярката за неотклонение в четвъртък.

ПП-ДБ категорично осъждаме свикването на заседание на ОИК-Варна в почивния ден. Призоваваме гражданите на Варна да присъстват на заседанието на ОИК-Варна в неделя, призовават от коалицията.