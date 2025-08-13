Одит в АПИ заради огромните бонуси

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов разпореди проверка на формирането и изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в Агенция „Пътна инфраструктура“ от 1 януари 2024 г. до 31 март 2025 г.

Одитът ще бъде извършен от екип на дирекция „Вътрешен одит“ при МРРБ, уведомяват от пресцентъра на ведомството.

Проверката трябва да установи дали са спазени нормативните изисквания и вътрешните правила при формиране и изплащане на допълнителните възнаграждения на служителите в Агенция „Пътна инфраструктура“, заявяват от регионалното министерство.

От неправителствената организация "Институт за пътна безопасност" твърдят, че над 2 милиона и 270 хиляди лева бонуси са раздадени на шефовете в АПИ. От агенцията настояват, че сумата е разпределена между всички служители в АПИ, Областните пътни управления, Националното толуправление и Института по пътища и мостове.

Снощи бе съобщено и че Софийска градска прокуратура (СГП) е образувала проверка за изплатените допълнителни възнаграждения за над 2.2 млн. лв. на началници в АПИ. Проверката е възложена на Комисията за противодействие на корупцията със срок за приключване от 2 месеца.