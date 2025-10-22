''Обнови Европа'' изпраща специална мисия в България за върховенството на правото

OFFNews 22 октомври 2025 в 10:39 538 3
Валери Айе

Снимка Европейски парламент
Валери Айе, председател на "Обнови Европа"

„Обнови Европа“ (Renew Europe) създаде специална работна група, която ще изпрати мисия в България за да проверка за посегателствата на властта срещу върховенството на правото в България - след тревожни доклади за политически преследвания, злоупотреба с прокурорски правомощия и системно блокиране на съдебната реформа, съобщиха от "Продължаваме Промяната".

Решението, прието вчера от Бюрото на Renew Europe, идва на фона на нарастващи опасения, свързани с ареста на кмета на Варна, Благомир Коцев, на 8 юли 2025 г. — случай, символичен за ерозията на независимостта на съда в България.

„Европа не може да затваря очи, когато върховенството на правото е атакувано вътре в нашия Съюз. Ситуацията в България изисква внимателна проверка, смелост и солидарност с онези, които защитават демокрацията и независимото правосъдие. Renew Europe ще действа", коментира Валери Айе, председател на Renew Europe.

Работната група на Renew за България ще се състои от петима евродепутати и ще проведе специална мисия за установяване на фактите на място в София и Варна, като се срещне с представители на институциите, магистрати, журналисти и граждански организации. Окончателен доклад с препоръки ще бъде представен до май 2026 г., преди годишния доклад на Европейската комисия за върховенството на правото.

Освен създаването на Работна група Renew Europe призовава Европейската комисия да действа без никакво забавяне за спиране на плащанията от ЕС, свързани със съдебната реформа — докато България не представи доказателства за истинска институционална независимост и не засили прокурорската отчетност с реално разделение на властите.

Случаят на Благомир Коцев не е изолиран инцидент. Това е тест за решимостта на Европа да защити своите ценности, когато те са атакувани от онези, които злоупотребяват с държавната власт за политически цели. Очакваме пълно съдействие от страна на българското правителство. Средствата на ЕС никога не трябва да подкрепят системи, които подкопават върховенството на правото. Нашата Работна група ще се увери, че фактите са ясни и последиците са реални, заяви Валери Айе.

    IvoIvo

    3

    IvoIvo

    22.10 2025 в 10:52

    -0
    +0
    България и върховенство на правото в едно изречение е меко казано....хайде ще замълча...

    3930

    2

    бай Падежко

    22.10 2025 в 10:47

    -0
    +0
    Aми сега! Пак ще се снишаваме и ще ги лъжем.

    80

    1

    Far Rider

    22.10 2025 в 10:42

    -0
    +0
    И още 100 кмисии да изпратят нищо няма да се промени в блатото. Жабите си квакат, но живота си върви. Така е било, така е и така ще бъде. Или в бъдеще може да стане още по-зле.
     