''Обнови Европа'' изпраща специална мисия в България за върховенството на правото

„Обнови Европа“ (Renew Europe) създаде специална работна група, която ще изпрати мисия в България за да проверка за посегателствата на властта срещу върховенството на правото в България - след тревожни доклади за политически преследвания, злоупотреба с прокурорски правомощия и системно блокиране на съдебната реформа, съобщиха от "Продължаваме Промяната".

Решението, прието вчера от Бюрото на Renew Europe, идва на фона на нарастващи опасения, свързани с ареста на кмета на Варна, Благомир Коцев, на 8 юли 2025 г. — случай, символичен за ерозията на независимостта на съда в България.

„Европа не може да затваря очи, когато върховенството на правото е атакувано вътре в нашия Съюз. Ситуацията в България изисква внимателна проверка, смелост и солидарност с онези, които защитават демокрацията и независимото правосъдие. Renew Europe ще действа", коментира Валери Айе, председател на Renew Europe.

Работната група на Renew за България ще се състои от петима евродепутати и ще проведе специална мисия за установяване на фактите на място в София и Варна, като се срещне с представители на институциите, магистрати, журналисти и граждански организации. Окончателен доклад с препоръки ще бъде представен до май 2026 г., преди годишния доклад на Европейската комисия за върховенството на правото.

Освен създаването на Работна група Renew Europe призовава Европейската комисия да действа без никакво забавяне за спиране на плащанията от ЕС, свързани със съдебната реформа — докато България не представи доказателства за истинска институционална независимост и не засили прокурорската отчетност с реално разделение на властите.