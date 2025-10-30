Областният на Сливен отмени заповед за временно назначение на кмет в село Сборище

Областният управител на Сливен Чавдар Божурски отмени заповед на кмета на Община Твърдица Мария Гвоздейкова-Златева, с която е било възложено временно изпълнение на длъжността кмет на село Сборище, съобщиха от областната администрация.

С отменената заповед от 15 октомври Гвоздейкова-Златева е определила служителят в общинската администрация Пенка Атанасова-Златева да изпълнява административни функции в кметството на Сборище от 24 октомври поради излизане в майчинство на титулярния кмет, предаде БТА.

След извършен контрол за законосъобразност, областната администрация е установила, че с акта по същество се назначава заместник-кмет на кметство, което е извън правомощията на кмета на общината, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация. В заповедта са делегирани функции, които по закон се упражняват единствено от кмета на кметството.

Областният управител е констатирал и несъобразяване с указанията на Националното сдружение на общините в Република България. Поради тези нарушения заповедта на кмета на Твърдица е определена като незаконосъобразна.

Документът ще бъде изпратен на Окръжна прокуратура – Сливен, посочват още от администрацията.

На извънредна сесия на Общински съвет - Твърдица, на 16 октомври, бе взето решение за временно изпълняващ функциите кмет да бъде назначен Румен Акламов, предложен от титулярния кмет. Тогава беше изразено несъгласие с предложението, като бе представено становище на Националното сдружение на общините, според което за кметове на кметства не е предвидена процедура по временно заместване, припомня БТА.