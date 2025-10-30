Областният на Сливен отмени заповед за временно назначение на кмет в село Сборище

Областният управител на Сливен Чавдар Божурски отмени заповед на кмета на Община Твърдица Мария Гвоздейкова-Златева, с която е било възложено временно изпълнение на длъжността кмет на село Сборище, съобщиха от областната администрация.
С отменената заповед от 15 октомври Гвоздейкова-Златева е определила служителят в общинската администрация Пенка Атанасова-Златева да изпълнява административни функции в кметството на Сборище от 24 октомври поради излизане в майчинство на титулярния кмет, предаде БТА.
След извършен контрол за законосъобразност, областната администрация е установила, че с акта по същество се назначава заместник-кмет на кметство, което е извън правомощията на кмета на общината, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация. В заповедта са делегирани функции, които по закон се упражняват единствено от кмета на кметството.
Областният управител е констатирал и несъобразяване с указанията на Националното сдружение на общините в Република България. Поради тези нарушения заповедта на кмета на Твърдица е определена като незаконосъобразна.
Документът ще бъде изпратен на Окръжна прокуратура – Сливен, посочват още от администрацията.
На извънредна сесия на Общински съвет - Твърдица, на 16 октомври, бе взето решение за временно изпълняващ функциите кмет да бъде назначен Румен Акламов, предложен от титулярния кмет. Тогава беше изразено несъгласие с предложението, като бе представено становище на Националното сдружение на общините, според което за кметове на кметства не е предвидена процедура по временно заместване, припомня БТА.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Един на всеки петима белгийци страда от психично заболяване
Правителството назначи авиокомпания ГъливЕър да оперира две въздушни линии до Пакистан
''Магнитски е едно твърдение!'' Страшен отпор в НС на предложение санкционирани за корупция да не са във властта
Белгия заплаши Кремъл: Ще изтрием Москва от лицето на земята