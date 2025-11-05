НС сезира ЦИК за незаконен депутат от ''Величие''. Василев: В петък пирамидата приключва

Председателският съвет на Народното събрание ще сезира Централната избирателна комисия заради съмнения, че Мария Илиева от партия "Величие" може да не е легитимно избран народен представител.

Това съобщи в кулоарите на парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев. 8 от 9-те парламентарни групи в 51-ото Народно събрание са подкрепили изпращането на писмо до ЦИК за проверка на случая, каза той.

Пред журналисти Василев обяви, че МЕЧ разполага със сравнителен материал, от който става ясно, че декларацията на Мария Илиева за участие в парламентарните избори не е подписана от нея. Според експертизата на МЕЧ подписът е направен от друг депутат на "Величие" - Стилияна Бобчева.

Радостин Василев каза, че ЦИК е сезиран, след като година и половина няма реакция на прокуратурата по данни за предполагаеми измами на "Величие".

"В петък пирамидата "Величие" приключва", закани се той.

Добави, че е подал и втори сигнал до прокуратурата, свързан с твърдения на лидера на партията Ивелин Михайлов, че е бил заплашван и притискан в продължителен период от време, за да се присъедини към управляващото мнозинство.

На свой ред лидерът на "Величие" разкритикува решението на другите парламентарни групи. Според него така се цели разформироването на парламентарната група на "Величие".

"Осем партии от 9, защото деветата сме ние, гласуваха, за да се развали парламентарната група на "Величие". Помогнахме на АПС, когато на тях им крадяха депутати. Защитавахме ПП-ДБ, когато несправедливо беше вкаран в затвора техния кмет. Дори го защитавахме повече, отколкото те. Защитавахме "Възраждане", първо Цончо Ганев, когато искаха да го махнат от заместник-председател на НС, имунитетите им всеки път гласуваме против, подписваме им всички документи и сме единствената опозиционна партия, която гласува за опозиционен председател на НС."

Действително - ако Мария Илиева се окаже незаконно избрана, парламентарната група на "Величие" ще се разпадне, защото ще падне под 10 депутати. В момента те са точно толкова.