Сигнали срещу ''Величие'' в НС и прокуратура: Незаконен депутат, документни измами и злоупотреба със субсидия

МЕЧ твърди, че досегашният председател на Народното събрание Наталия Киселова е укрила два официални сигнала до парламента, съдържащи данни за сериозни документни престъпления и злоупотреба с държавен ресурс от страна на "Величие".

На извънредна конференция в Народното събрание лидерът на партията Радостин Василев заяви, че Киселова над 10 дни е "укривала" сигналите. По думите му за нарушението са уведомени изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, президентът Румен Радев и всички парламентарни групи в 51-ото Народно събрание.

Сигналът е подаден от Григор Здравков от организацията "Антимафия" и съдържа информация за фалшифицирана декларация на депутат от партия "Величие" – Мария Илиева.

В сигнала се твърди, че тя не е попълнила собственоръчно задължителната декларация за регистрацията на партията в Пловдив и София, а вместо нея това е направила друга депутатка на "Величие" - Стилияна Бобчева.

"Без тази декларация ЦИК е обявила Мария Илиева за народен представител, въпреки че последната не е изпълнила пълния фактически състав, за да бъде народен представител", коментира лидерът на МЕЧ.

Радостин Василев добави, че са получили експертиза на почерка и подписа, която доказва, че те не принадлежат на Мария Илиева.

„Ако това се докаже, означава, че парламентарната група на „Величие“ има незаконно избран депутат и партията трябва да бъде разпусната. Това може да доведе до конституционна криза. Мария Илиева и Стилияна Бобчева могат да бъдат подведени под наказателна отговорност и осъдени на от 1 до 10 години лишаване от свобода, като трябва да им бъде свален депутатският имунитет", каза юристът.

Има и втори сигнал от Григор Здравков срещу "Величие" и той е за незаконно разходване на партийната субсидия на „Величие“.

Според организацията "Антимафия" в Сметната палата има данни, че част от средствата се насочват към фирми, свързани с Ивелин Михайлов, като се финансират дейности, които реално не са извършени.

„Ако „Величие“ източват държавата чрез субсидия и това остава незабелязано в Сметната палата, означава, че над партията има чадър, осигурен от председателя на палатата Димитър Главчев", коментира Радостин Василев.

Григор Здравков алармира и за жертви на финансова измама, свързани с Албена Пекова, посочена като реалния председател на партията.

По повод сигналите МЕЧ иска извънреден председателски съвет, на който да се изясни ситуацията. По думите на Радостин Василев - ако Мария Илиева не е попълнила декларацията си, тя не може да бъде повече в залата на НС.