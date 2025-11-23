Николай Денков към властта: Не можете да правите народа на луд. Протестите тепърва предстоят

Бившият премиер Николай Денков предупреди управляващите, че не могат да правят народа на луд и че тепърва предстоят протести - за това има всички основания. Той потвърди, че във вторник ще има блокада на входовете на парламента, а причината е бюджетът за следващата година:

"Ще направим протеста тогава, когато е Комисията по бюджет и финанси – не е ясно още дали е вторник или сряда, заседава. Това е последният момент, в който може да се въздейства. След това в пленарна зала много трудно се променя нещо, което не е оправено в обсъждането в комисията", обясни Денков пред БНР.

По думите му опитите на ПП-ДБ да балансират бюджета за догодина са ударили на камък. В момента той е неизпълним, както се е случило с бюджета за 2025 г. Заложени са огромни заеми, като България ще задлъжнява с 60 млн. лв. всеки ден, ако се приеме в сегашния му вид.

"Увеличават се данъците по начин, по който те не са пипани от 2008 г., а такова увеличение не е имало от времето на Жан Виденов. Има сектори, в които увеличението е огромно, въпреки че те вече получават сравнително високи заплати, докато други сектори, частният сектор включително, са изключително лошо ударени от този проектобюджет", коментира Денков.

Заемите се теглят, защото се изсипват огромни количества пари.

По думите му критиките са отвсякъде, но въпреки това вместо план-сметката да се обсъди внимателно, се наблюдава силово налагане и съкращаване на сроковете за вкарване на предложения. Според него има как да се оправи бюджетът, стига да има желание.

"Този бюджет, направен от управляващите, ще предизвика радикализация и тя вече не е политическа, тя ще бъде икономическа, защото има много хора, които ще обеднеят следващата година заради този бюджет. Радикализацията не идва от нас. Ние отговаряме на това, което виждаме от другата страна", категоричен бе депутатът от ПП-ДБ. "Не можете да направите българския народ на луд. Той разбира какво се случва. Опитайте се и вие да се вземете в ръце - каквото може, да се оправи. Ако някой от коалиционните ви партньори ви извива ръцете, ако предложите разумен бюджет, ще го гласуваме, но трябва да е разумен, балансиран, в който няма безобразия, каквито в момента са предложени", призова управляващите Николай Денков.

Според него се действа брутално не само с бюджета, но и по случая с варненския кмет Благомир Коцев.

"Свидетелите, които се използват, за да се атакува Благо Коцев, прехвърлянето в Софийския градски съд, начинът, по който мярката за неотклонение арест беше удължавана всички тези пъти – те са под контрола на Пеевски и Борисов. Създават криза, след това се правят, че я решават. Институциите трябва да работят за това, за което са избрани, а не да получават партийни нареждания – не е такава идеята на Общинските избирателни комисии. Няма какво да търгуваме, кметът трябва да бъде освободен, за да може да си върши работата, трябва да продължи съдебният процес, както е заложен", изтъкна Денков.

Той коментира, че накрая България ще бъде осъдена за дългия арест на Коцев, без основание, по фалшиви показания.