Няма да се пристъпва към увеличение на възрастта за пенсиониране, увери Хасан Адемов

Няма да се пристъпва към увеличение на възрастта за пенсиониране, заяви в ефира на националното радио депутатът от "Демокрация, права и свободи" Хасан Адемов по повод приетата през пролетта от парламента Пътна карта усъвършенстване на пенсионната система в България.

Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Министерство на финансите (МФ), Комисията за финансов надзор (КФН) и Националния осигурителен институт (НСИ) трябва в шестмесечен срок да подготвят въпросната карта.

Пред БНР бившият социален министър и член на комисията по социални въпроси в парламента Хасан Адемов обясни, че пътната карта на практика се базира на четири основополагащи документа:

- на анализ на системата на задължителното пенсионно осигуряване, изготвен от МТСП;

- анализ на действащата пенсионна система с предложение за нейното усъвършенстване;

- годишният членски доклад на Осигурителния институт за 2024 г.;

- проучване на обществените нагласи за актуализиране на пенсионната система, изготвен от Националния център за парламентарни изследвания.

По думите на експерта всичките тези анализи целят дългосрочна финансова стабилност и устойчивост, както и ефективност на Националната система във връзка с демографските процеси, които протичат

"Категорична е позицията на министъра на труда и социалната политика, на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ), че до увеличението на възрастта на пенсиониране няма да се пристъпва, защото всъщност в момента тече реформата за увеличаване на възрастта от 2015 година, когато министър на труда беше Ивайло Калфин", каза Хасан Адемов.

"До 2037 г. трябва да се изравни възрастта за жените и мъжете и всички да се пенсионират на 65 години", добави той.