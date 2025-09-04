Не е имало срив на GPS сигнала на самолета на Фон дер Лайен, заяви Гроздан Караджов

OFFNews 04 септември 2025 в 08:49
Министър Гроздан Караджов

Снимка БГНЕС/архив
Министър Гроздан Караджов

По емпирични данни, по данни на радиозасичането, на записите на нашите агенции - граждански и военни, няма нито един факт, подкрепящ твърдението за заглушаване на сигнала на GPS-а, който да е засегнал самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Това обяви вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов по бТВ.

За проблем с GPS навигациятa при кацането на летище Пловдив в неделя съобщи първо "Файненшъл таймс", по-късно това направиха правителството и ЕК. 

Министър Караджов днес опровергава тези информации.

Според него България не е съобщавала за такъв проблем на европейските институции. Главната въздухоплавателна инспекция е докладвала единствено за малък проблем с GPS-а на борда на самолета. Като малък е бил определен проблема и от пилота, обяви той

На въпрос защо тогава от ЕК твърдят, че са информирани за инцидент от българските власти, че заради случая имаше коментари, включително от шефа на НАТО, вицепремиерът обяви, че е в студиото, за да каже истината и твърди, че според всички емпирични данни и на гражданската, и на военната авиация проблем не е имало.

По думите на Караджов днешното изслушване на премиера Росен Желязков по този случай е по абсолютно измислен повод.

По искане на ПГ на "Продължаваме промяната - Демократична България" министър-председателят трябва да бъде изслушан от Народното събрание. 

    Gunteer

    04.09 2025 в 09:51

    През колко секунди и колко дълго ще се обновява тази "новина"?
     
