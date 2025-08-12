Над 2,2 млн. лв. раздадени на шефовете на АПИ за ''добре свършена работа'' през 2024

Над 2 милиона и 270 хиляди лева бонуси са раздадени на шефовете в АПИ за миналата година, твърдят от неправителствената организация "Институт за пътна безопасност" в отворено писмо до медиите.

Същевременно от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) настояват, че сумата е разпределена между всички служители в АПИ, Областните пътни управления, Националното толуправление и Института по пътища и мостове. Това са общо 2417 служители. Ако сумата е разделена поравно - всеки от тях би трябвало е получил 941.11 лв. От АПИ обаче така и не дават подробности за разпределението на парите, посочва БНТ.

От "Института за пътна безопасност" твърдят, че сумата от 2 274 654 лева е разпределена само между тримата членове на УС на АПИ и директорите в Агенцията.

Неправителствената организация изтъква, че на този фон България остава сред страните с най-много жертви по пътищата в ЕС, докато сигнали за опасни участъци не водят до действия от страна на агенцията, както и че Републиканската пътна мрежа е в покъртително лошо състояние.

"В тази ситуация разпределянето на милиони левове бонуси звучи като подигравка с обществото и с жертвите на пътя. Настояваме да обясните на какво основание се възнаграждавате, докато не изпълнявате основните си задължения", пише в отвореното писмо.

АПИ нарече информацията в писмото манипулативна и заявява, че правилата са спазени и бонусите не са разпределени поравно, а съгласно атестационните оценки. Друго спазено условие е сумата да не надвишава 50% от индивидуалната месечна работна заплата, настоява АПИ.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев реагира на новината със заявката, че ще изпрати запитвания до всички държавни агенции, за да провери "кой си подарява бонуси":