На първо четене: В публичните предприятия ще има служител по почтеността

Публичните предприятия да въведат система за управление на корупционния риск, включваща и служител по почтеността, предвиждат приети на първо четене промени в Закона за публичните предприятия.

Измененията са внесени от Анна Александрова (ГЕРБ-СДС) и група народни представители. Те бяха одобрени от 105 депутати, 42 бяха "против" и 19 се въздържаха.

Със законопроекта се въвежда задължение за внедряване на системи за управление на корупционния риск в държавните предприятия в изпълнение на препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и като част от мерките, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Системите за управление на корупционния риск обхващат подбора на висши служители, мерки за предотвратяване на конфликт на интереси, методология за оценка и контрол на корупционните рискове, обучения по етика и почтеност на служителите и въвеждането на ролята на служител по почтеност.

От името на вносителите Георги Кръстев (ГЕРБ-СДС) допълни, че се разширяват правомощията на Агенцията за публични предприятия и контрол с това да приемат Кодекс за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия.

Според Петър Петров от "Възраждане" този законопроект е безсмислен, тъй като в него не се виждат реални мерки за противодействие на корупцията и намаляване на корупционния риск.

Александър Рашев "Има такъв народ" обясни, че т.нар. служител по почтеността ще провежда обучения за поведението на служителите и изпълнението на този етичния кодекс.

Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) каза, че изграждането на система за вътрешен контрол и интегритет е форма на управление на риска и практика в големи международни търговски компании.

По думите му това е добра практика от частни компании, която да разработят и българските публични предприятия.