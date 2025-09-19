На първо четене: Председателят на НСИ ще се избира от НС

Председателят и тримата заместник-председатели на Националния статистически институт да се избират от Народното събрание, вместо от Министерски съвет, приеха депутатите на първо четене с промени в Закона за статистиката.

Вносители на предложението са ГЕРБ-СДС, "БСП - Обединена левица" и ИТН. В мотивите му се посочва, че с "промяната ще се гарантира независимостта на националния статистически орган на държавата".

Промените предвиждат още мандатът на сегашното ръководство да бъде прекратен и до месец парламентът да избере ново. Сегашният председател на НСИ доц. Атанас Атанасов зае поста си през юли 2022 г. след обявен конкурс от тогавашното правителство на Кирил Петков. Мандатът му е 7-годишен. Той изтича през лятото на 2029 г.

По време на дебатите председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев изрази притеснението си, че с приемането на промените з закона може да спънем членството си в ОИСР.

По думите на Василев НСИ е институция със 100-годишна история. В тази история той винаги е бил ръководен от професионалисти, а Атанасов е избран от ръководителката на Евростат и от предишния шеф, който ръководи 8 години.

"В този законопроект ме притеснява, че няма становище на Министерския съвет, не знаем премиерът какво мисли за тази смяна, не знаем правителството къде стои по това предложение. Виждаме, че в много спешен порядък някои иска да смени шефа на статистиката преди да му е изтекъл мандатът с неясни мотиви, без да знаем мнението на правителството", коментира той.

Мартин Димитров от "Да, България" посочи, че не е имало обществено обсъждане на законопроекта.

"Прекалявате, започвате да махате всички наудобни в България. Това е законопроект внесен от група народни представители, не от правителството, нямаше обществено обсъждане, никой не го представи. Така възниква една диктатура, сменят се неудобните хора без аргументи", каза Мартин Димитров от "Да, България".

От "Велечие" също изразиха своето недоволство от така направените предложения. Според тях, промените в закона превръщат един независим орган в парламентарно зависим.

От управляващото мнозинство не участваха в дебата по законопроекта.

Вчера председателят на НСИ Атанас Атанасов съобщи, че е получил заплаха за живота си.