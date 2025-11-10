МВнР се ''опълчи'' на Путин: Призова Русия да спре да смущава европейските сателити

Около месец след като външният министър Георг Георгиев даде непоискано разрешение на Путин да прелети през българското въздушно пространство, днес външно министерство отправи призив към Русия да прекрати неприемливите действия по смущаване на сателитни сигнали на европейските страни.

"Преди следващата среща на Съвета за радиорегулации (RRB) на Международния съюз по далекосъобщения (International Telecommunication Union) от 10 до 14 ноември ние остро осъждаме тези неприемливи действия и призоваваме Русия да ги прекрати", написаха от Министерството на външните работи в пост в социалната мрежа на Илон Мъск „Х“.

От МВнР посочват, че Русия продължава да смущава сателитните сигнали и сигналите от радионавигационни сателитни системи, което засяга критичната инфраструктура и услугите на европейските страни.

През септември европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс направи заявка, че Европейският съюз ще разположи допълнителни сателити в долната земна орбита, за да засили устойчивостта срещу GPS смущения и ще подобри възможностите за тяхното засичане.