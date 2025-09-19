МВФ препоръча вдигане на осигуровките и смяна на плоския данък

България трябва спешно да предприеме мерки за овладяване на разпуснатите публични финанси. Това трябва да се случи още с Бюджет 2026, а мерките трябва да са както по отношение на приходите, така и на разходите. Това препоръчаха представителите на редовната есенна мисия на Международния валутен фонд (МВФ). Те се срещнаха с депутатите от бюджетната комисия в Народното събрание.

По отношение на приходите сред най-важните препоръки на МВФ са увеличаване на пенсионните осигуровки с 1 процентен пункт още от 1 януари 2026 г. и премахване на максималния осигурителен праг, който в момента е 4130 лв.

Препоръчва се още вдигане на данъците върху недвижимите имоти, които у нас са ниски и биха могли да подобрят приходите в бюджетите на общините, както и да се овладее ръстът на възнагражденията в държавната администрация.

МВФ държи България да смени плоския данък върху доходите от 10% с прогресивно облагане. Целта е не само да се увеличат постъпленията в бюджета, но мярката да намали високото за европейска държава ниво на неравенствата у нас. Тази препоръка се отправя за поредна година.

По отношение на рязането на разходи от МВФ препоръчват с Бюджет 2026 трябва да се овладее увеличаването на заплатите в публичния сектор, което влияе на цялата икономика и подсилва инфлацията. Освен това някои социални плащания, които сега са обвързани автоматично с ръста на минималната работна заплата, е добре да се отвържат от нея.

Препоръчва се и въвеждането на т. нар. мултифондов модел в пенсионната система, което според него ще развие втория и третия стълб от системата и ще повиши втората пенсия. Законопроект за тази промяна според Комисията по финансов надзор вече е изготвен и е в Министерството на финансите.

"Мнозинството споделя почти всички изводи и препоръки на фонда без две – замяната на плоския данък с прогресивен, както и премахването на максималния осигурителен праг", каза председателят на бюджетната комисия Делян Добрев от ГЕРБ.

Той посочи, че всичко останало ще бъде възприето в следващия бюджет от гледна точка на необходимите мерки за овладяване на инфлацията.