Мирчев призова Борисов да подкрепи вота на недоверие

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев призова лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да прочете мотивите за вота на недоверие и да го подкрепи.

"Може да го подкрепи всеки, самият Бойко Борисов може да го подкрепи. Ако Борисов безпристрастно седне и прочете нашите мотиви, аз съм сигурен, съвсем без ирония, че той ще се възмути и ще гласува вота на недоверие на правителството", каза Мирчев в предаването "На фокус" по Нова.

Той заяви, че темата на вота е завладяната държава и предстои мотивите да бъдат внесени.

Мирчев посочи, че България трябва да има проевропейски президент, който да се бори със завладяната държава и поради тази причина не може да има обща кандидатура с ГЕРБ на този етап.

В петък (05.09) лидерът на ГЕРБ заяви, че трябва да има единен кандидат на демократичната общност за предстоящия догодина президентски вот.

Съпредседателят на "Да, България" определи протестите на ПП-ДБ като радикални и допълни, че търпението на хората е приключило.

Той коментира и случаят с побоя над шефа на ОД на МВР-Русе, като според него той поставя няколко допълнителни въпроса – направена ли е кръвна проба на полицая, на съседа му, има ли наличие на алкохол, кой е бил агресора в ситуацията.

"Наоколо има много камери, а няма записи. Нека видим какво се е случило. На мен ми е трудно да повярвам, че двуметров мъж, трениран полицай, може да бъде насилен от 50-килограмов осмокласник", каза Мирчев.

Състоянието на началника на МВР Русе старши комисар Николай Кожухаров остава без промяна. Той продължава да бъде в интензивното отделение на болница „Канев“.

Четиримата младежи, обвинени за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в Русе, остават за постоянно в ареста. Това реши вчера Окръжният съд в града. Сред задържаните е и 15-годишен непълнолетен, за когото такава мярка се налага само в изключителни случаи. Докато родителите им отхвърлят вината, един от обвиняемите твърди, че те са били провокирани.

Според магистратите има достатъчно доказателства на този етап от разследването. Като мотиви за решението си съдът изтъкна, че младежите са демонстрирали арогантно поведение и липса на респект, след като са разбрали, че срещу тях стои директорът на полицията.