Мирчев: Опитът на Мария Габриел да освободи Пеевски от санкции е като 5-те килограма злато за Гешев

Кореспонденцията на тогавашния външен министър Мария Габриел с британското правителство в опит да бъдат свалени британските санкции за корупция на Делян Пеевски е като 5-те килограма злато за главния прокурор Иван Гешев, които бившата съпруга на Пепи Еврото - Любена Павлова, обяви в свои показания пред съда.

Това каза съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев по БНТ.

По думите му, нормално е МВнР не да иска да сваля санкциите на някого, а да попита какви са доказателствата за корупция, за които те са наложени. “Да, България” е поискала от Външно цялата кореспонденция на Габриел с британското правителство по санкциите на Пеевски, а от ГЕРБ 4 дни запазват пълно мълчание, след като партията съобщи за кореспонденцията на Габриел с Лондон.

Според съпредседателя на “Да, България”, въпреки че страната ни е в ЕС и дори в еврозоната, неслучайно в класациите по върховенство на правото е заобиколена от страни като Конго, Монголия и Южна Аафрика.

Кметът на Варна е арестуван след показания на Пламенка, а сега ключовият свидетел Любена казва, че е дала 5 кг злато на главния прокурор, и настава пълно мълчание. Всички мълчат, защото ако на Гешев сега му предявят обвинение и той се разприказва какво е ставало в “Осемте джуджета”, какво си е говорил с този, дето Любен Дилов не иска да му споменаваме името, колко пъти му е звънял Борисов и какви неща са си говорили - вие знаете ли какво чудо ще стане в тая държава? И сега има едно примирие, никой няма да го обвинява, а той нищо няма да казва. Друг свидетел ще излезе, да каже, че друго са му дали, не злато. Но вместо това някой кмет трябва да бъде ударен. Затова сме до Конго и до Монголия, каза Ивайло Мирчев.

Партийният лидер подчерта, че ходът Габриел да помогне на Пеевски е правени на тъмно, защото няма никаква публична информация за опитите на български министър да освободи човек, санкциониран за корупция. А водещ български политик в лицето на Борисов се среща със сина на Тръмп и му предлага - не на маса, а зад една врата, газопровод и рафинерия, за да махнат санкциите по Магнитски от Пеевски. “Борисов се е срещал с доста хора в София за махането на санкциите на Пеевски”, каза Ивайло Мирчев.

След като Борисов най-накрая изпълни обещанието си да се подпише за оставката на Антон Славчев от шефското място в Комисията за противодействие на корупцията, сега чакаме и цялата група на ГЕРБ да се подпише, защото ни трябват 80 подписа, обяви Мирчев. По думите му, Борисов и Пеевски са решили бързо да закрият КПК и да пратят всички от там “на топличко в ДАНС”. Той обаче не вярва, че Антон Славчев може оттук нататък да заеме ръководна позиция където и да е.

“Кризата с боклука в София е директна битка с мафията. Хора като Таки и Белиндата, престъпници, които действат твърдо по почина от 90-те искат да вземат нашите пари”, каза още Ивайло Мирчев. И отново сравни исканите 440 лева за извозване на тон боклук с 350-те лева, необходими за производството на тон пшеница.

Съпредседателят на “Да, България” сравни сегашното управление и неговия “левичарски бюджет” с навечерието на управлението на Жан Виденов. “Румъния за около 10 години влезе в сегашната криза след системни дефицити, ние ще го направим за 3-4 години”, каза Ивайло Мирчев.

Той напомни, че “Да, България” предложи над 30 десни мерки, с които може да се стигне дори до балансиран бюджет. “Но управляващите нищо не предприемат, на път са да увеличат с 10% осигуровки, брутално да увеличат максималния осигурителен доход и да изгонят работещите хора ако не от страната, от това да плащат данъци и осигуровки. Това е изключително голям риск за страната”, предупреди Мирчев.

По думите му, Украйна от началото на войната най-бързо оптимизира държавната си администрация в цяла Европа, въвела е в максимална степен електронно правителство и е дигитализира всичко, каквото може да се дигитализира, като по този показател е в топ 3 в света.

А България без да е във война, е увеличила администрацията си със 600 000 души, като държавните служители дори не плащат осигуровки. “Не противопоставяме администрацията на частния сектор, ние имаме план как държавните служители да си плащат осигуровките, без да пострадат доходите им. Но с това левичарско правителство няма как да стане”, каза Ивайло Мирчев.