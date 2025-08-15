Министър Гуцанов обеща 1100-1200 лв. майчински

Екипът на Министерството на труда и социалната политика вече подготвя бюджета за 2026 г., като в него ще бъде заложено повишение на парите за първо, второ и трето дете.
Това каза във Варна министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който се включи в тържествата по случай Деня на града.
Желанието на Министерството е майчинските през втората година да станат около 1100 – 1200 лева, колкото се очертава да бъде минималната работна заплата за следващата година, и заедно с това да се увеличи процентът, който се получава при връщане на работа. В момента обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст е замразено на 780 лева, а ако работят през втората година на детето, майките получават 50%.
Считам, че този процент рябва да стане поне 75%, каза министър Гуцанов.
Министърът подчерта, че това е начин да се стимулират младите жени да се завърнат в реалната икономика по-рано.
