Мяра: Доверието в правителството ерозира; ДПС - Доган остава под чертата с 2,6%

След началото на новия политически сезон правителството продължава да показва плавна ерозия в оценките. Народното събрание остава на трайно ниски нива на одобрение. Президентът запазва положително обществено отношение при някои колебания в стойностите през годината. Електоралните нагласи сочат нарастваща интрига за второто място, но и за местата след него.

Данните са от независимо изследване от редовната изследователската програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 4 и 12 септември 2025 г. сред 802 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.

Ако изборите бяха през септември, ГЕРБ-СДС щеше да получи 26,9%. ПП-ДБ – 13,9%, „Възраждане“ – 13,7% и ДПС-Ново начало – 13,6% се движат в „пакет“.

БСП получава 6,7%, МЕЧ – 6,6%. ИТН е с 5,3%, а „Величие“ – 4,5%. Алиансът за права и свободи трайно губи позиции и остава под „чертата“ с 2,6%.

Към средата на септември положителното отношение към правителството на Росен Желязков е 17,4% срещу 69,2% отрицателно.

Традиционно Народното събрание остава една от най-нехаресваните държавни институции в България. След началото на новия политически сезон парламентът събира 76,2% обществено неодобрение срещу само 14% одобрение.

След началото на новия политически сезон при президентската институция положителните оценки превишават отрицателните – 44,6% позитивни срещу 37,9% негативни. Останалите се колебаят. "Това е в контраст с отношението към останалите институции в България. През годината имаше и колебания в оценките към президентската институция, например, около позицията на Румен Радев за еврото" - отбелязват социолозите от "Мяра".