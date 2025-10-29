''Магнитски е едно твърдение!'' Страшен отпор в НС на предложение санкционирани за корупция да не са във властта

Правната комисия в парламента отхвърли предложение на "Възраждане" за промени в Изборния кодекс, които забраняват на лица, санкционирани от законодателство на друга държава, от орган на Европейския съюз или друг международен орган за корупция, да заемат ръководни длъжности или да участват в избори.

В законопроекта на "Възраждане" се предлагат и свързани промени в Закона за администрацията, според които санкционирани лица да не могат да заемат ръководни места в партия, в администрацията, в дипломатически ведомства.

В мотивите на законопроекта с вносители Костадин Костадинов, Цончо Ганев и Петър Петров пише, че участието на санкционирани лица в държавната и местната власт има пагубни последствия за държавността. "Корупцията е основен бич на демокрацията", заявяват вносителите.

Законопроектът беше отхвърлен - петима гласуваха "за" ("Възраждане", МЕЧ и "Величие"). Представители на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) в комисията нямаше. Осем от управляващото мнозинство гласуваха "против", а трима се въздържаха.

Тежка съпротива от ГЕРБ и "Ново начало"

Въпреки че законопроектът е внесен в деловодството едва вчера, председателят на комисията Анна Александрова от ГЕРБ обяви, че вече е получено негативно становище от Министерството на финансите и Министерството на правосъдието.

Голяма съпротива срещу предложението на партията на Костадин Костадинов дойде от Бранимир Балачев от ГЕРБ, който обяви, че “Магнитски” няма никаква сила в България.

"Това е решение на органите на САЩ, които в някакъв момент обявяват, че някое лице има такова и такова поведение. (...)“Магнитски” не е присъда. (...) “Магнитски” е едно твърдение - днес може да е Пеевски, утре може да съм аз. Не мисля, че там ще се изискват някакви доказателства, че сме корумпирани", каза депутатът от ГЕРБ.

Балачев каза, че не може дали да участваш в избори трябва да зависи от решение на външен орган или чужда държава.

"Ако има санкция на европейски орган, която е на базата на подписания от нас договор за участие в ЕС, бих приел, че този човек не може да участва в избори поради ред причини", каза Бранимир Балачев.

Костадин Костадинов му отвърна, че ако това е така то американските санкции за "Лукойл" не би трябвало да засегнат България.

Юридическото острие на Делян Пеевски - Хамид Хамид, нарече законопроекта на "Възраждане" "абсурден".

"Представете си утре от Бурунди да чуят за този закон и да наложат санкции на целия парламент? Когато поискахме доказателства за санкциите ни беше казано, че не могат да бъдат предоставени, защото такива в досието няма", заяви депутатът от ДПС-НН.

Хамид Хамид каза, че в момента в САЩ "върви процедура" по оспорване на санкциите на Пеевски.

По думите му всички европейски институции са дали становище, че европейското законодателство не допуска санкционен режим на държави извън съюза.

"Ами ако антикорупционният орган на Конго реши да наложи санкции на г-н Петров (б.а. Петър Петров от "Възраждане)", попита Хамид иронично и каза, че "разговаря смешно" по предложението на "Възраждане", защото то е такова.

"Това, което предлагате, е продажба на национален суверенитет", обяви Хамид Хамид. После каза, че "Възраждане" са станали соросоиди, тъй като това е законопроект, сходен с идеите на ПП-ДБ. Посочи, че депутати от ПП-ДБ на заседанието няма и каза, че е сигурно "защото ги е срам".

Христо Расташки от МЕЧ заяви, че не може да повярва как от ГЕРБ и ДПС-НН защитават правото на санкционирани за корупция лица да заемат ръководни длъжности и да участват в избори. Хамид му отвърна, че не може да се изказва от името на съда.